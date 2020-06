Logitech G915 TKL: herní bezdrát po dietě | Recenze

Co baví Kvalitní tenká konstrukce

Špičkový bezdrát

Výborná výdrž Co vadí Vyšší cena

Méně programovatelných kláves 8 /10 Hodnocení

Před nedávnem jsme recenzovali výbornou bezdrátovou klávesnici Logitech G915 Lightspeed, kterou jsme pochválili za špičkovou konstrukci, krásný design a prvotřídní spínače s bezdrátovým duálním připojením. Jedinou viditelnou pihou na kráse tak byla opravdu vysoká cena.

Výrobce se nyní vytasil s TKL verzí klávesnice, která přišla o numerickou část a trochu zpřeházela klávesy, aby se vtěsnala do menšího těla. Vzhledem k vysoké podobnosti s velkým modelem se tady soustředíme především na rozdíly a novinky. Pokud vás zajímají konkrétnější detaily a informace, zaskočte do naší recenze původního modelu skrze odkaz výše.

Menší, ale skoro nic nechybí

Jak jistě chápete, největší změnou je samotná konstrukce a rozvržení kláves. TKL verze uřezává numerickou část klávesnice a ta je nyní ještě kompaktnější a menší. Konstrukce je stále naprosto precizní, tělo je tvořeno jednotným kusem broušeného hliníku, na který jsou nasazeny klávesy. Jinak je klávesnice opět extrémně tenká a nyní dokonce ještě o 200 gramů lehčí. Nechybí nožičky, které se dají nastavit do dvou poloh.



Menší TKL verze se vejde na jakýkoliv stůl i na klín.

Po letmém pohledu na klávesy je ihned vidět další rozdíl. Chybí tu programovatelné řady kláves, které musely ustoupit menšímu designu. Ty jsou nyní nahrazeny tradiční klávesou Fn, která mění funkcionalitu tlačítek podle potřeby. Zkrátka jako u notebooků, které musí šetřit místem. Co naštěstí zůstalo je výborný váleček na úpravu hlasitosti a multimediální tlačítka, které se přestěhovala více doleva.

Technické parametry Rozhraní : USB, Bluetooth, Lightspeed Wireless

: USB, Bluetooth, Lightspeed Wireless Typ spínače: mechanické GL Linear

mechanické GL Linear Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Hmotnost : 810 gramů

: 810 gramů Opěrka : Ne

: Ne Speciální vybavení : multimediální klávesy, duální připojení

: multimediální klávesy, duální připojení Cena: 6 499 Kč

Spínače jsou precizní a přesné. Do redakce jsme dostali lineární verzi, která je příjemně tichá oproti hlasitějším klávesám z většího modelu. Pokud prahnete po ještě tišší práci, k dispozici je i verze s taktilními spínači. Jinak však nemáme co vytknout, klávesnice pracuje výborně a hravě si poradí s jakoukoliv hrou i dlouhou prací. Zdvih klávesnice je navíc skvěle vyměřen a ruce ani nepotřebují opěrku. V případě, že jste zvyklí na trochu jiný úhel, poslouží nožičky.

Kvalitní bezdrát

Jinak je tu vše, kvůli čemu model G915 máme tak rádi. Bezdrátové připojení je špičkové, nikdy nic nelaguje, nedrhne ani necítíte latenci i při těch nejagresivnějších zápasech online. Je tu klasické Wireless připojení skrze USB adaptér, a také duální zapojení skrze Bluetooth, takže může být klávesnice připojena ke dvěma zařízením najednou. Síla signálu je taktéž výborná a neměl jsem problém s klávesnici chodit víceméně po celém pokoji bez ztráty kvality signálu. Malou příjemnou novinkou je nyní i malá zřídka v klávesnici, kam můžete schovat USB adaptér. Díky tomu je tak klávesnice mnohem mobilnější a ideální pro využití s notebookem, aniž byste museli s sebou táhnout další zbytečnosti a riskovat ztrátu.



Design je stále velmi stylový a tenký, konstrukce je pevná a robustní.

Co dál? Zůstává také skvělá výdrž baterie, která se s rozumným RGB podsvícením pohybuje kolem 40 hodin na jedno nabití. Logitech udává, že v případě úplně vypnutého podsvícení má klávesnice vydržet až 130 dní na jedno nabití, ale to jsme bohužel zatím neměli možnost otestovat. Ocenit musíme i jednoduchost používání. Stačí píchnout adaptér do USB portu, překliknout spínač na klávesnici a jste připraveni.

Dostáváme se tak pravděpodobně k jedinému nedostatku klávesnice - ceně. Ta se totiž pohybuje nad hranicí 6000 Kč, a to je i v vzhledem k nesporným kvalitám výrobku opravdu moc. Vlastně je TKL verze cenově dost nesouměrná vůči většímu modelu, takže je hlavně na uživateli, aby rozhodl, zda se mu koupě vyplatí. Klíčem je především si určit, na co budete klávesnici používat a zda má cenu si tolik připlácet.