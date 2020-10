Logitech Lightspeed G733: ultralehký anarchista | Recenze

Co baví Nízká hmotnost a pohodlné nošení

Lightspeed G733

Kvalitní zvuková reprodukce

Bezdrátová technologie Co vadí Vzhledově rozporuplné

U PS4 nižší hlasitost

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Dnes jsme pro Vás připravili další recenzi pořádného kusu hardwaru, tentokrát z produkce výrobního giganta Logitech. Pozornost protentokrát zaměříme na tak trochu netradiční herní sluchátka ze série Ligthspeed s označením G733. Proč vlastně netradiční? Svou pozornost si totiž získávají zejména díky neotřelému a víceméně originálnímu designu. Perfektní práci ovšem odvádějí i v otázce konstrukčního řešení či audio prezentace.

Mimo hlavní proud

Lightspeed G733 jsou bezdrátová herní sluchátka kompatibilní se systémem Windows 7 či vyšším, macOS X 10.12 či vyšším a herní konzolí PS4. V oblasti konektivity je míra využití skutečně velká, bohužel o multifunkčním zařízení, které by bylo kompatibilní se všemi kousky v naší domácnosti si musíme nechat zdát. To ovšem není až tak problém samotného Logitechu.



Všechny dostupné barevné varianty

Headset na první pohled upoutá pozornost svým netradičním provedením. Žádný pevný a ucelený hlavový most, či gigantické mušle, ale naopak lehkost a vzdušnost. Hlavový most je tak tvořen pouze obvodovými liniemi, navíc z poměrně pružného a snadno ohebného plastu. Pevnost celé konstrukce a pohodlné nošení není v tomto případě zajištěno kupou robustního materiálu, ale obyčejnou odnímatelnou gumovou páskou. Ta je přichycena nad mušlemi jako kšanda a kopíruje konstrukci hlavového mostu.



Paměťová pěna zajišťuje pohodlné nošení

Vzhledově se sice nejedná o zrovna atraktivní řešení, obzvláště v této cenové kategorii, nicméně hlavní účel tohoto technického řešení, tedy co nejnižší výsledná hmotnost, byl naplněn do puntíku. Sluchátka sama o sobě jsou i přes svou velikost poměrně lehká, se svými 278 gramy se rozhodně řadí ke špičce. Headset sám o sobě neumožňuje příliš ergonomické customizace, řešení s použitím gumového pásu, co by hlavního pilíře hlavového mostu, však všechno vynahrazuje.

Sluchátka sama o sobě jsou i přes svou velikost poměrně lehká, se svými 278 gramy se rozhodně řadí ke špičce

Sluchátka jsou příjemně poddajná a přizpůsobí se jakémukoli tvaru a velikosti hlavy. Tlak, kterým působí na uši je zcela přirozený a vyvážený. Nehrozí tak otravné sesouvání nebo naopak nepříjemné otlaky po delším používání. Pocit pohodlí umocňuje také paměťová pěna náušníků, díky které se budete cítit jak v peřince. Celková konstrukce je sice na první pohled relativně laciná a křehká, překvapivě však funguje spolehlivě. Díky velké pružnosti použitých materiálů bych se při běžném užívání o headset příliš neobával.



Celkový vzhled je možná kontroverzní, ale je rozhodně pro dobro věci

Koncept lehkosti a strohosti se potom výrobce snaží narušit atraktivním RGB podsvícením lemující přední stranu mušlí. Nutno poznamenat, že jde o poměrně cool záležitost, která rozhodně napomáhá odlišit Lightspeed G733 od jiných kousků. Navíc je podsvícení v některých momentech i docela praktické, zejména potom při večerním hraní.

Pravidlo pravé ruky

Pravá mušle zůstala čistá a neposkvrněná, ta levá potom nabízí veškeré prvky konektivity a ovládání. Tak předně je zde umístěn nabíjecí konektor typu USB-C, zapomínat ovšem nesmíme ani na klasický 3,5 mm jack, kterým lze připojit odnímatelný pogumovaný mikrofon. Ten je zpracován kvalitně a vzhledem ke svému určení s ním lze dosáhnout slušných výsledků. Možnost mikrofon odepnout rozhodně oceňujeme, každopádně kam s ním potom?



Barevné podsvícení působí efektně a rozbíjí konstrukční strohost

Praktičtější by byla jistě možnost mikrofon zasunout. Na spodní straně mušle nalezneme dále ještě tlačítko pro zapínání či vypínání, posuvné kolečko pro nastavení hlasitosti a funkci ztlumení. Veškerá tlačítka jsou dostatečně velká a ergonomicky pohodlně řešená. Po konstrukční či technické stránce lze Lightspeed G733 vyčítat snad jen v dané cenové kategorii poměrně laciný vzhled (který jsme ovšem obhájili díky celkové koncepci) a nemožnost zasunovat mikrofon.

Většinu ovšem zajímají zejména zvukové a výkonnostní vlastnosti. Již zmiňovanou výhodou je poměrně slušná konektivita založená na bezdrátové technologii Lightspeed, navíc s opravdu nadprůměrným dosahem až 20 metrů. Tento údaj je pochopitelně hodně zavádějící, v rámci menšího bytu 2+1 jsme ovšem nezaznamenali jediný výpadek, což nebývá úplně standardní. Stejně spolehlivá je taktéž zvuková odezva.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Odnímatelný

: Odnímatelný Typ připojení : Technologie Lightspeed, (USB-A)

: Technologie Lightspeed, (USB-A) Citlivost : 87,5 dB SPL/mW

: 87,5 dB SPL/mW Frekvence : 20 Hz–20 kHz

: 20 Hz–20 kHz Technologie : Prostorový zvuk DTS Headphone: X 2.0

: Prostorový zvuk DTS Headphone: X 2.0 Velikost měniče : PRO-G 40 mm

: PRO-G 40 mm Hmotnost : 278g

: 278g Cena: 4 129 Kč

Ocenit musíme rovněž výdrž baterie. Výrobce uvádí hodnoty 20, respektive 29 hodin s vypnutým podsvícením. Osobně na podobná tabulková čísla příliš nevěřím a dávám vždy spíše na vlastní pocit. Lightspeed G733 jsou v tomto ohledu povedená sluchátka s nadprůměrnou výdrží baterie. Velká pochvala směřuje rovněž ke zvukové reprodukci. Výrobce využil PRO-G 40mm měniče, které zajišťují poměrně přesný a úderný zvuk v plném spektrálním rozsahu. Z dalších papírových charakteristik zmiňme frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz a citlivost 87,5 dB SPL/mW.



Gumový pásek vypadá lacině, překvapivě však plní svojí funkci báječně

Opět ovšem nebudeme soudit dle tabulkových hodnot, ale dáme na vlastní pocity. Zvuková reprodukce je opravdu vydařená, a to napříč herními žánry. Celkem obstojně si headset vede i při hudební reprodukci, zde již pochopitelně citlivé ucho může narážet na jistá omezení. V rámci hráčských potřeb však nabízí Lightspeed G733 relativně hutné basy a zároveň čisté výšky a obecně víceméně nadstandardní, a hlavně přesnou zvukovou reprodukci, která je navíc podpořena technologií DTS Headphone:X 2.0, která stojí za prostorovým zvukem.

Mírným zklamáním je potom maximální nastavitelná hlasitost sluchátek, zejména při propojení s konzolí PS4. Ne snad, že by nebyla dostatečná, ale někdy si zkrátka člověk chce dopřát více, než je tak úplně běžné. Bohužel. Netvrdíme tu ovšem, že Lightspeed G733 hrají potichu, jen podotýkáme, že by mohli hrát ještě o něco více hlasitěji. Při použití na notebooku však bylo vše v naprostém pořádku.



Takto vypadá celá série

Headset je dostupný ve čtyřech barevných variantách. Černá a bílá působí konzervativněji, naopak verze blue a šeřík jsou v kombinaci s barevnými náušníky hodně odvážné, což ovšem nemusí být na škodu. Jde jistě o osobní preference.