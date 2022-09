Lokální kooperace pro Halo Infinite se po několika odkladech úplně ruší. Třetí sezóna začne až v březnu

Fanoušci gaučového hraní budou muset tuto funkci u nového Halo nakonec úplně oželit.

Halo Infinite se potýkalo s problémy okolo obsahu už od svých počátků. Jednou z věcí, na kterou fanoušci stále čekali, byla lokální kooperace. S oznámení plánů pro následující měsíce se ale vývojáři vyjádřili v tom smyslu, že tento mód do hry nakonec nepřidají. "Abychom zlepšili a zrychlili průběžný live-service vývoj a lépe zpracovali zpětnou vazbu, přesunuli jsme některé zdroje týmu. Na lokální kooperaci na rozdělené obrazovce se už nepracuje," uvádí studio 343 Industries.

V následujících měsících nicméně do hry přijde nový obsah. Na začátku listopadu to bude také dlouho slibovaný mód Forge, skrz který si hráči budou moci tvořit vlastní obsah. Zatím ale bude dostupný pouze v betaverzi. To doplní dvojici nových map, battle pass a několik menších novinek. Třetí sezóna Halo Infinite pak začíná až 7. března příštího roku. Opět můžete očekávat nové mapy, zbraň, vybavení a battle pass s ještě větším množstvím kosmetických doplňků.

Z počátku to s Halo Infinite nevypadalo špatně, ale i po odložení samotné hry stále přicházely další odklady důležitých částí obsahu. Uvidíme v následujících měsících, jestli se vývojářům vůbec podaří nalákat dostatek hráčů na další sezónu, aby ve vývoji vůbec mělo smysl pokračovat.

Zdroj: Halo, IGN