Loňská akční pecka Remnant: From the Ashes bude na Epic Store zdarma

Jedna z velmi vydařených her minulého roku, která nepatřila mezi ty nejsledovanější tituly, bude na Epic Games Store dalším titulem zdarma do již tak velmi solidních knihoven hráčů, kteří poctivě sbírají vše, co Epic nabídne.

Remnant: From the Ashes je akční střílečkou z pohledu třetí osoby, která nabízí mimo jiné kooperaci mezi hráči, jejichž spojení dovedností je klíčem k hladkému průchodu hrou. Sami vývojáři před vydáním tvrdili, že je sice možné se vydat do jejich světa i na vlastní svět, ale nedoporučují to. Těšit se můžete na akční souboje s monstry, která jako kdyby vypadla ze série Dark Souls nejen svým vzezřením, ale také svojí odolností.

Hra bude na Epic Games Store dostupná zdarma od 13. do 20. srpna.