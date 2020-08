Lord of the Rings: Gollum v prvním oficiálním teaser traileru ukazuje Mordor

Jestli jste se těšili na záběry přímo z hraní, tak vás musím zklamat. Tento teaser je totiž kompletně CGI. To ale není jediné, o co se Daedalic dnes s veřejností podělil. Exkluzivně webu IGN poskytl bližší náhled na celý projekt.

O vývoji tohoto titulu už víme docela dlouho, ale kromě pár obrázků se toho na povrch zatím moc nedostalo. Martin Wilkes, vedoucí designér hry, prozradil trochu více o hratelnosti:"Naše hra kombinuje stealth prvky spolu s lezením a parkurem. Jestli chcete něco k porovnání, tak je tady podobnost s Prince of Persia. Převážně se obejdete bez boje, ale Glum je schopný nepřítele tiše vyřídit. To každopádně nebude jednoduché a budete tím dost riskovat. Chceme, aby se hráči v těchto situacích zamysleli. Glumova síla přeci jen není v boji, ale v jeho prohnanosti."

Kromě toho se budete moci spoléhat i na vyrobené předměty, prostředí nebo spojence. "Glum nepoužívá zbraně, ale může nepřítele odlákat házením věcí. V některých částech hry také využije schopností spojenců a prostředí." Ke společníkům se následně vyjádřil Tilman Schanen, vedoucí designér příběhu: "Narazíte i na povědomé tváře. Nemůžeme o tom moc mluvit. Když berete v potaz, kdy se náš příběh odehrává, musíme pečlivě zvažovat, koho, kde a kdy bude moci Glum potkat. To znamená, že ve většině případů budou hrát malou, někdy ovšem velmi důležitou, roli v příběhu."

"Náš příběh začíná současně s první knihou, kdy je Frodo stále v Kraji. Glum se vydává do Mordoru a zoufale hledá Bilba s prstenem. Bohužel je chycen a to je začátek našeho příběhu," dodává Schanen. O tom, co je vlastně Glumovým cílem, ale prý ještě mluvit nemůže.

V průběhu hry každopádně budete dělat rozhodnutí, která ovlivní nejen příběh, ale i to, jestli bude mít kontrolu osobnost Gluma nebo Sméagola. Pokud vás zaráží jeho vzhled, tak se vývojáři netají tím, že adaptují knihy a ne filmy. Nejen vzhled postav, ale i prostředí se tak může lišit od filmových adaptací. Podle všeho ze Středozemě prozkoumáme jen malou část, protože LoTR: Gollum nebude mít otevřený svět.

Přes to všechno hlavně doufám, že ve finále bude hra vypadat lépe, než na screenshotech, které vypustili před pár měsíci. Takhle si tedy hru nové generace rozhodně nepředstavuji. Jak to ve finále dopadne uvidíme v roce 2021 na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X.