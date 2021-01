Lords of the Fallen 2 je doposud nejambicioznější projekt CI Games

Studio CI Games při konferenci s akcionáři odhalilo, že Lords of the Fallen 2 jsou momentálně nejambicioznějším projektem, který se na blízkou budoucnost chystá. Temný středověce lazený klon Dark Souls zaznamenal prvním dílem úspěch, když po hře sáhlo přes deset milionů hráčů. Na tom se mimo jiné podílel i fakt, že se hra objevila v nabídce her zdarma pro předplatitele služeb PlayStationu i Xboxu.

Vývoj Lords of the Fallen 2 pokračuje, na starost jej má studio Hexworks

Druhý díl však slibuje velký skok v kvalitě. Vývojáři se tak od béčkového zpracování Souls žánru chtějí přesunout do té nejvyšší kategorie. Podle ředitele studia jde o mnohem ambicioznější projekt než první díl. Zatím se však o hře příliš detailů nedozvíme, protože vydání je ještě stále v dáli.

Práce na RPG Lords of the Fallen 2 letí do koše, vývoj začíná od začátku

Na vývoji se již vystřídaly tři ruzné vývojářské týmy, aby nakonec skončil v rukou vývojářů z Hexworks. Nového studia vytvořeného v minulém roce. Datum vydání i konkrétní platformy zatím zůstávají otázkou. Dá se však očekávat, že se Lords of the Fallen 2 dočkáme na PS5, Xboxu Series X/S i PC.