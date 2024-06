Lords of the Fallen dostanou pokračování v roce 2026. O vydání PC verze se postará Epic Games

CI Games vydali svoje souls-like RPG v loňském roce a od té doby do něj přidali řadu věcí včetně různých modifikátorů. Postupně se ale síly vývojářského týmu přesouvají k další novince, kterou známe pod označením Project 3. Podle nových informací nejde o nic jiného, než o pokračování Lords of the Fallen, jehož vydání je naplánované na rok 2026.

Polský web Bankier vedle toho přihazuje informaci ohledně PC verze nadcházející novinky. Její vydání má na starosti společnost Epic Games. To velmi pravděpodobně znamená, že Lords of the Fallen 2 bude dostupné pouze na Epic Games Store. V takových případech není samozřejmé, že po čase dojde i k vydání na dalších digitálních distribucích.

O samotné hře toho ale zatím víme naprosté minimum. Vzhledem ke spolupráci s Epic Games lze alespoň očekávat, že i tentokrát vývojáři k tvorbě využijí jejich technologii Unreal Engine 5. Ještě před sebou mají ale dost času na to, aby nám odhalili všechny podrobnosti.

Zdroj: Eurogamer.net