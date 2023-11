Lords of the Fallen se bude rozrůstat o questy a sety zbrojí. Vývojáři přidají do konce roku několik novinek zdarma

Ohlasy při vydání nového Lords of the Fallen byly vcelku rozporuplné. Zasloužil se o to především nedokonalý technický stav. Vývojáři ale neusnuli na vavřínech a již vydali několik patchů, které zlepšují celkový chod hry. S vylepšeními ještě nekončí, ale zároveň už mají i další plány ohledně nového obsahu. Vše, co vidíte na roadmapě níže, přibyde do hry ještě do konce letošního roku.

Vylepšení, opravy a úpravy mají do Lords of the Fallen přicházet pravidelně každý týden. Vedle toho se ale můžete těšit i na několik setů zbrojí, které doprovodí nové příběhové úkoly. Nesmíme přehlédnout ani event s vlastní questovou linkou, dva balíky kouzel, rozšíření inventáře nebo balanční změny pro PvP a PvE.

Nezapomíná se ani na slibované modifikátory pro New Game+, díky kterým si budete moci další průchody hrou ozvláštnit. A v neposlední řadě přibyde možnost přemapování tlačítek na gamepadu. Je vidět, že se vývojáři snaží, aby si napravili reputaci u hráčů, kteří s hrou měli problémy, a aby zároveň udrželi ty, kteří si Lords of the Fallen nemohou vynachválit.