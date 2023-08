Lords of the Fallen ukázali nové záběry z hraní. Vývojáři odhalili grafická nastavení na konzolích

Lords of the Fallen je jedna z těch více očekávaných her letošní podzimní vřavy. S blížícím se vydáním se vývojáři z Hexworks hlásí o pozornost a snaží se zaujmout ještě větší množství hráčů. Web IGN díky tomu dostal možnost vyzkoušet si hru s předstihem a podělili se s námi o ukázku toho, jak vypadá tohle souls-like RPG v akci.

Pár zajímavostí se dozvíte také v rozhovoru pro web Wccftech, ve kterém se rozpovídali kreativní ředitel Cezar Virtosu a výkonný producent Saul Galscon. Jednou z těch nejdůležitějších informací je odhalení grafických nastavení na konzolích. Podobně jako další dnešní hry nabídnou i Lords of the Fallen mód soustředící se na grafiku a na výkon. Druhý z nich vám zajistí 60 FPS při rozlišení 1080p. Pokud ale preferujete grafiku, framerate klesne na 30 a rozlišení se vyhoupne na 2K, což je v porovnání s ostatními hrami menší zklamání. U většiny z nich totiž uvidíte 4K.

Galscon v rozhovoru přímo říká, že stejná nastavení budou mít "obě konzole". Těžko říct, jestli v případě Xboxu do toho spadá i méně výkonný Series S. Nedivili bychom se, kdyby v jeho případě běželi Lords of the Fallen o něco hůř.

Po stránce grafiky by ale mělo být o co stát, ať už je nastavení jakékoliv. Vývojáři si velmi pochvalují Unreal Engine 5 a je to v jejich očích velký technologický pokrok. Tou nejlepší novinkou je prý systém Lumen, díky kterému se značně zjednodušila práce s nasvětlením a jeho úpravami.

V ohledu příběhu a zasazení do světa původního Lords of the Fallen Hexworks staví na základech položených studiem Deck 13. Na vývoji jako takovém ale začínali sami úplně od základu. Původně totiž měla vzniknout dvojka od jiného studia, ale nakonec se majitel značky CI Games rozhodl jinak. Pokud jste hráli původní hru, tak narazíte na známá jména či prostředí. Tvůrci si ale nechali neomezený prostor pro vlastní tvorbu a představivost. Jejich příběh se totiž odehrává 1000 let po událostech první hry.

Jakožto temný křižák vyrážíme zabránit opětovnému vzestupu boha Adyra. Díky tomu, že patříme do této skupiny neohrožených válečníků, můžeme k dosažení cíle použít doslova cokoliv, i když by to v běžné situaci byl ten největší hřích. To platí hlavně o používání lucerny, která nám umožní procházet mezi světy Umbral a Axiom.

Herní svět není tak úplně otevřený a postup je v určitém smyslu nalajnovaný. Nemusíte ale následovat příběhový quest. Prý je tady možnost se nedlouho po úvodu vydat do závěrečné lokace, ale budete to tam mít zatraceně těžké. V průběhu hraní také dojde na rozhodování, které ovlivní, k jakému ze tří konců se dostanete. Po dokončení se rovnou můžete pustit do New Game+.

S každým koncem se vám navíc zpřístupní nová herní třída s unikátním vybavením a schopnostmi. Podle slov vývojářů budou o poznání silnější než ty, které budete mít na výběr při prvním průchodu. Potenciál znovuhratelnosti tedy Lords of the Fallen mají už jen kvůli tomu, abyste si je pořádně osahali.