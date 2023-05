Lords of the Fallen ukazuje pořádné záběry z hraní. Do temného fantasy RPG od polských tvůrců se pustíme v říjnu

Z druhého dílu Lords of the Fallen se nakonec stal nový start této značky, kterou jsme poprvé viděli v roce 2014. Tehdy se studio Deck 13 pokusilo navázat na úspěch Dark Souls, a i když základy nebyly vůbec špatné, hratelnosti chyběla preciznost. To by se mohlo změnit s nadcházející novinkou, která vychází 13. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Tvůrci hodně vsází na kvalitní grafické zpracování, se kterým jim pomáhá technologie Unreal Engine 5. Neobejde se to ani bez dobře zpracovaných soubojů v tomto temném světě, kde budeme plynule přecházet mezi říší živých a mrtvých. Tato mechanika nám připomíná horor The Medium a také je to jeden z důvodů, proč Lords of the Fallen nemíří na starší generaci konzolí.

Herní svět je 5x větší než v původním díle. Démonický bůh Adyr byl sice v minulosti poražen, ale zabít nadobro se ho tehdejším hrdinům nepovedlo. Nyní opět nabírá na síle. Proti jeho poskokům se postavíme v roli temného křižáka, který může využít přes 100 různých zbraní a kouzel. Podle ukázky ze soubojů nám stylem úskoků Lords of the Fallen připomíná Bloodborne. Jestli s touhle legendou bude mít společné i další aspekty, mají tvůrci zaděláno na obrovský úspěch.

Na rozdíl od Elden Ringu to působí tak, že příběh v Lords of the Fallen bude vyprávěný přímočařejším způsobem. Pro úplné pochopení tedy nebudete muset číst popisek každého kousku vybavení a zbytek si domyslet podle svého. V tomto žánru je ale zvykem, že prim hraje akce a souboje, což jinak nebude ani v těchto temných krajinách. Pokud by na vás některý z bossů byl až příliš náročný, můžete na pomoc povolat kamaráda skrz online kooperaci.