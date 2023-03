Lords of the Fallen ukazuje sílu Unreal Enginu 5 ve stylu temného fantasy. Zbroje se přizpůsobí tvaru těla

Nejnovější generace Unreal Enginu od Epic Games je momentálně jedním z nejpoužívanějších vývojových nástrojů, který využívají jak menší projekty, tak hry těch největších studií. Vybralo si ho i studio Hexworks, které v minulém roce oznámilo reboot své série akčních RPG Lords of the Fallen. Na GDC si připravili nové video, kde ukazují, jak sílu enginu využívají ve své hře.

Ve videu nakoukneme do lokace Skyrest Bridge, kterou při hraní projdeme hned v úvodní části. Kromě prostředí se můžete pokochat i modely postav a jejich různorodě upravitelné výzbroji, která se přímo přizpůsobuje tělu vašeho bojovníka. Vývojáři využívají i technologii pro nasvícení Lumen Global Illumination, kterou Epic představoval s prvotním demem Unreal Enginu 5.

Na závěr ještě přišlo pár dalších ukázek ze světa a dvou říší, mezi kterými budeme během hraní přecházet. Axiom je říše živých, zatímco Umbral je vyhrazena pro duše zemřelých. Na pohled Lords of the Fallen rozhodně nevypadají špatně, ale u tohoto žánru hlavně záleží na hratelnosti.

U původních dvou dílů se to vývojářům úplně nevydařilo, ale doufáme, že tentokrát už to vychytají. Že bychom tady měli dokonce konkurenci pro hry od FromSoftware? Na tyhle soudy je ještě brzy a vlastně ani nevíme, kdy tahle novinka vyjde. Určitě to ale bude na PC, PS5 a XSX.