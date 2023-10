Lords of the Fallen upravuje New Game+ a vylepšuje technický stav. V přípravě mají být dvě expanze

Nové hardcore RPG od studia Hexworks si u valné většiny hráči vysloužilo značnou oblibu. Nelze ale popřít, že při vydání hru trápily nemalé problémy. Tvůrci ale nelení a opravují, co se dá. Další z updatů už dorazil na PC i konzole a upravuje fungování New Game+. Aby to po prvním dohrání byla větší výzva, tak doposud platilo, že v NG+ vám zmizely všechny záchytné body ve světě. Nyní se ale jejich počet bude snižovat postupně, přičemž úplně zmizí až v NG+ 3.

Pokud jste již Lords of the Fallen jednou dokončili a něco jste během své cesty vynechali, nemusíte se pouštět do New Game+. Nově přibyla možnost zachovat si svoji postavu s výbavou a pouze restartovat svět, což se hodí pokud chcete mít hru dokončenou na 100 %, ale stačí vám základní výzva. Do budoucna je v přípravě také systém modifikací, který hráčům dovolí fungování New Game+ upravovat.

Další novinkou, která měla ve hře být už při vydání, je hraní mezi platformami. S novým updatem se mohou spojit hráči na PlayStationu 5 a XSX, přičemž na PC by tato vychytávka měla dorazit ve čtvrtek. Podle všeho problémy s crossplayem způsobil Unreal Engine 5 v kombinaci se Steamem. I přes nedokonalý stav, ve kterém Lords of the Fallen vyšly, již překonali hranici milionu prodaných kopií.

Doteď jsme se drželi oficiálních zdrojů, nyní trochu spekulací z anonymního zdroje, který vzhledem k průběhu událostí v posledních dnech nepůsobí úplně nedůvěryhodně. Uváděl například důvod problematického crossplaye ještě předtím, než byl potvrzen ze strany vývojářů. Nejzajímavější informací z tohoto soudku ale je, že Hexworks má plánovat dvě expanze. V první z nich navštívíme snovou říši Morpheus, druhá svět rozšíří o dvojici válčících království.

Jako obvykle u neoficiálních zdrojů upozorňujeme, že skutečnost může být nakonec jiná, takže je na místě brát tyto informace s rezervou. Neméně zajímavý je ale také komentář k průběhu vývoje. Původně měla hra vznikat na Unreal Enginu 4 a na jeho novější generaci přešla až v roce 2022, což vývoj spíš ztížilo, než ulehčilo. Vývojáři měli velké ambice a řada věci prošla downgradem nebo ze hry rovnou byla vyškrnuta.

Tým v Hexworks si měl být vědom nedokonalého technického stavu a vývojáři žádali o další rok, aby mohli hru doladit. Nakonec ale nechtěli riskovat vydání příliš blízko silné konkurence v podobě DLC Shadow of the Erdtree pro Elden Ring. Roli v tomto rozhodnutí měla hrát také nutnost uspokojit investory.

Zdroj: Steam, Eurogamer.net, Reddit (1,2)