Lost Ark odhaluje obsah pro následující měsíce. Přibydou další třídy i nový kontinent

Vývojáři ze Smilegate museli po prvotním přeplnění serverů upravit svoje plány pro budoucí obsah. Nyní už víme, co čeká Lost Ark v dubnu a květnu.

Tvůrci Lost Arku se nijak netají tím, že s posledními updaty udělali několik chyb. Nehodlají je ale jen tak potichu ignorovat. První změny přišly už v průběhu března a v jejich novém oznámení se soustředí na nový obsah, který do hry přijde v dubnu a květnu.

Nejblíže je příchod nové herní třídy pro mistry bojových umění. Glaivier má dvojici různých postojů, s jejichž přepnutím se mu změní celý set schopností. Postoj Flurry využívá kratšího kopí, zatímco Focus se zaměřuje na boj s dlouhou kůsou. Abyste z této třídy vytěžili maximum, budete muset najít rovnováhu mezi využitím obou postojů.

Dalším velkým dubnovým přírůstkem je nový kontinent Jižní Vern. Tato kdysi neúrodná země se díky osadníkům změnila v místo se zelenými pastvinami a pramenitou vodou. Kvůli nebezpečím ze severu byla celá oblast uzavřena, ale královna Ealyn nyní připravuje průzkumnou výpravu, do které se také můžete zapojit. Budete k tomu ale potřebovat minimálně item level 1340. Kromě toho bude součástí dubnových novinek také několik menších doplňků jako vylepšení kooperace při hraní secret map nebo nastavení chatu.

Květen pak začne další třídou. Pro válečníky bude nově dostupný Destroyer. Podle názvu jistě sami odhadnete, že jeho doménou je rozdávání obrovského množství poškození. To zvládá díky schopnostem ovládat gravitaci. Zbytek velkých změn se pak týká hlavně raidů. Do Trial Guardian raidů přibydou nové týdenní výzvy. Mezi Guardian raidy najdete nově Deskaludu, kde se utkáte s nepřítelem silným natolik, aby nastolil nový věk temna. Pro západní fanoušky to také bude poprvé, co ve hře uvidí Legion raid. Konkrétně to bude Valtan. Od klasických raidů se liší v tom, že na něj musíte jít v týmu a spolupráce pro porážku finálního bosse bude klíčová. Na Valtan budete potřebovat partu čítající 8 hráčů.

Konkrétní data, kdy mohou hráči novinky očekávat, zatím nevíme. S dalším updatem nicméně máme počítat na začátku léta. Kromě nového obsahu se Smilegate chce také vyvarovat toho, aby mikrotransakce měli na hru až moc velký vliv, kvůli čemuž v posledních měsících schytávali kritiku. Uvidíme, jak se s vybalancováním hry i pro neplatící hráče nakonec vypořádají.

Zdroj: Lost Ark