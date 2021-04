Lost Words: Beyond the Page – román s ponurým vyzněním | Recenze

Co baví Příjemný vizuální styl

Krásně napsané

Emotivní atmosféra Co vadí Nepříliš chytlavá hratelnost

Těžkopádnější ovládání

Občasné technické problémy 6 /10 Hodnocení

Psali jste si někdy svůj deníček? Mnoho lidí si rádo zapisuje své zážitky, ať kvůli tomu, aby na ně nezapomnělo nebo zkrátka proto, že si o tom nemohou s nikým jiným popovídat, než s prázdným kusem papíru. Deníky významných lidí se stávají důležitým zdrojem informací o jejich životě a pocitech a pomáhají nám pochopit význam jejich díla.

Ve hře Lost Words: Beyond the Page si svůj deník vede malá holka Isabelle Barbara zvaná Izzy, která se touží stát spisovatelkou. Její začátečnické fantasy se však začne dramaticky měnit podle neblahých událostech v jejím životě. Bohužel jak to u narativní her často bývá, hratelnost razantně ustupuje před příběhem. To však neznamená, že byste hře neměli dát šanci.

V magické zemi Estoria

Od mládí jí babička říkala: „Jestli se chceš stát spisovatelkou, piš.“ Přeci jen, bez praxe se člověk nikam neposune a vztah s babičkou je významnou součástí života mladé hrdinky. Po dlouhém přemýšlení se rozhodne sepsat své fantasy, kde ve světě Estoria hledáte světlušky, aby zachránili vaši vesnici.



Hra je kombinací deníku a začínajícího fantasy románu malé holky Izzy

Poté se však babička dostane do vážných zdravotních problémů a hlavní hrdinka je z toho zdrcená. Své pocity vyjadřuje nejen v deníčku, ale také v románu. A vás tím vtáhne do zajímavého interaktivního vyprávění, kde můžete poznat vnitřní pocity hrdinky a jejich vliv na vyznění románu. Sami pak můžete děj mírně ovlivňovat, tu a tam vybrat co hrdinka řekne či jak bude určitá věc vypadat. Ačkoli změny jsou spíše okrajové.

Z příběhu místy mrazilo, nicméně brzy mi začal připadat vleklý.

Po příběhové stránce je hra rozhodně velmi zajímavá, přesto mi v ní chyběl náboj. Z příběhu místy mrazilo, nicméně brzy mi začal připadat vleklý. Problém je v tom, že herní mechaniky nejsou nejlepší a pokud vás to nebude bavit číst, začnete o hraní ztrácet zájem. Hra ví přesně, co chce, nicméně bude zábavná jen pro ty, kteří chtějí to samé.

Skákejte mezi řádky

Narativní styl je velmi neobvyklý. Hra má dvě roviny, kdy v jedné chodíte s malou postavičkou holky po řádcích v deníku a v druhé prožíváte její rodící se román. Velmi příjemný vizuální styl, kdy po textu skáčete a další věty se objeví například po skočení na důležité slovo nebo po vykonání činnosti.



Ve hře budete hodně číst a částečně ovlivňovat texty

Když je v deníku zmíněno, že hrdinka připravila kávu, musíte připravit kávu. Přičemž vše je provedeno v nádherných ilustracích, jste motivování sbírat hvězdičky po přídavné poznámky a tu a tam máte možnost volby, například jakým myšlenkovým pochodem by se měla hrdinka vydat. Problém je, že tento styl se opakuje. Je to úžasné poprvé i podruhé, ale nijak zvlášť oslnivé potřetí a po čtvrté. Přičemž druhá rovina je právě román, kdy hrajete postavu ve fantasy světě, zdoláváte jednoduché skákací pasáže a puzzly.

Hra má celkem zajímavý nápad na hratelnost. Jelikož je to román, řešíte problémy slovy. Když potřebujete něco spálit, musíte z knížky vytáhnout „burn“ a umístit to na správné místo. Když potřebujete něco zvednout, musíte z knížky vytáhnout „rise“. Bohužel samotný román není nijak zvlášť oslnivá skákačka a chybí tomu nějaké vzrušení.Potkal jsem hry s lepšími logickými hádankami i zábavnějším skákáním. Vzpomínám si například na Max: The Curse of Brotherhood.



Vizuální styl je v deníku neskutečný, prožívání románu to má horší

Herní pohyb je naopak dost těžkopádný. S postavou se mi divně hýbalo a přenášení slov působilo zvláštně. Zde dobré dodat, že hra byla recenzovaná na Xbox One a kdo ví, třeba na to páčka na ovladači není nejlepší. Každopádně myslím si, že přehmatávat na myš na počítači taky nebude to pravé ořechové.

Zajímavé čtení, podprůměrná hra

Hra je jako román je rozhodně velmi zajímavá. Příjemný text doplněný nádhernými ilustracemi dokáže zahřát na srdci i nahnat husí kůži. Přesto však najdete mnohem lépe provedené herní příběhy jako Life is Strange. Zkrátka musíte tento styl chtít.



Hra je skvělý román, ale hratelnost moc nenadchne

Hra jako… no hra, je minimálně podprůměrná. Vypadá dobře, ale nehraje se nejlépe a ničím příliš nenadchne. Setkal jsem se i s technickými problémy, jeden způsobil i zásek, kvůli kterému jsem musel restartovat hru.



Hru lze doporučit spíše jako čtení na dobrou noc

A tím je to asi sečteno a podtrženo. Pokud si rádi před spaním čtete, Lost Words: Beyond the Page nabízí příjemnou alternativu. Pokud však hledáte zajímavou plošinovku, hledejte jinde.