Lovecká akce Praey for the Gods stanovuje vydání na začátek roku

Akční adventura Praey for the Gods, která před nějakou dobou uspěla na Kickstarteru a vyrazila vstříc předběžnému přístupu konečně vychází se vším všudy. Stane se tak už v prvním čtvrtletí příštího roku a zahrajeme si na PC, PS4, PS5 a Xbox One.

Spolu s oznámením je venku také nový trailer a hrstka čerstvých obrázků.

Hra kombinuje nehostinnou severskou přírodu, obrovské obludy, po kterých budete lézt a akční boje o přežití s bohy. Jinými slovy tu máme v jednom balení hry Shadow of the Colossus, Assassin's Creed a God of War