Lucasfilm původně Jedi: Fallen Order nechtěl, Respawn si ale stál za svým

Vývoj Star Wars Jedi: Fallen Order ve své první fázi nebyl žádnou procházkou růžovým sadem. Tvůrci z Respawnu se totiž kromě běžných obtíží vývoje museli potýkat se zásadním rozchodem názorů studia a Lucasfilmu na to, do jakého žánru by měla hra směřovat. Nejen, že si Lucasfilm nepřál singleplayerovou akci, ale také vyjádřil jasný nesouhlas s účastí Jedi v nové hře.

"S tou myšlenkou se moc neztotožňovali. Když jsem řekl, že bychom chtěli hru s Jedi a používáním Síly, navrhli raději blastery a lovce odměn. Řekl jsem jim ale, že na takovou hru jsme tým nepostavili a nevyužili by tak naše zkušenosti. S takovou nám mohli rovnou říci, že máme dělat závodní hru, ale nikdo by pak asi nebyl spokojený. Jedi je pro ně jako svatý grál. Abyste o nich mohli udělat hry, musíte si to zasloužit," sdělil vedoucí vývoje Stig Asmussen.

Nakonec mohou být všichni spokojení, protože Respawnu se podařilo vytvořit nejspíše nejlepší Star Wars hru tohoto desetiletí a prokázali, že vydavatelé i vlastníci práv by měli častěji vkládat důvěru do svých vývojářů a nechat jim co nejvolnější ruce.