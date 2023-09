Luštění hádanek v The Talos Principle 2 započne v listopadu. První díl byl jen test, teď přijde ta pravá výzva

První Talos Principle i necelých deseti letech okupuje horní příčky v žebříčcích nejoblíbenějších logických her. Studio Croteam, které se v minulosti proslavilo díky šílené sérii Serious Sam, už 2. listopadu vypustí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X druhý díl svého logického příběhu a nejspíš to bude pořádná výzva. To, co dvojce předcházelo, má být jen pouhý test. Jak budou hádanky v pokračování vypadat, vám napoví nový trailer.

Při zdlouhavém hloubání nad řešením problémů bude alespoň na co koukat. Prostředí hry podle ukázky vypadá nádherně. Záhadné stavby a jejich ruiny skrývají tajemství, která nebude jednoduché rozlousknout. Budete muset správně pracovat nejen se starými známými lasery. Přibydou do toho i portály, pomoc dalších robotů, změny gravitace a spousta dalších mechanik. Vývojáři si určitě nechali několik překvapení pro sebe, která zatím nepředvedli.

The Talos Principle 2 to nebude mít při vydání lehké. Zvolil si přeci jen nejpernější období letošního roku, co se herního světa týče. Jednoznačně má ale potenciál stát se černým koněm a vyrovnat se velkým očekávaným titulům, které na PC a konzole míří v průběhu letošního podzimu.

Zdroj: Devolver Digital