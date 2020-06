Mafia 3 Definitive Edition: další rýpanec do fanoušků série | Recenze

Co baví Kompletní vydání hry

Dobrý soundtrack a solidní atmosféra Co vadí Změny jsou nepostřehnutelné

Původní chyby

Propady FPS

Tak trochu zbytečné vydání 6 /10 Hodnocení

Mafia 3 díru do světa rozhodně neudělala. S odstupem času jsme všichni moc dobře pochopili, že za touto skutečností nestála pouze přehnaná očekávání českého publika, ale kompletní odklon od tradice a nasměrování blíže k hernímu mainstreamu. Titul postrádal původní feeling a nabídl spíše adrenalinovou městskou jednohubku plnou zbytečných chyb a přehmatů. Atraktivní herní prostředí, parádní soundtrack a slibný začátek však byly víceméně ty nejzásadnější kladné highlighty celého titulu.

Nenaplněné představy

Většina hráčů si totiž Mafii 3 spojuje zejména se špatným technickým stavem, průměrným grafickým zpracováním, řadou glitchů či bugů a především stereotypní herní náplní, která postrádala cokoli z nápaditosti prvních dvou dílů. Přestože nešlo vyloženě o totální propadák, očekávání namlsaných hráčů zkrátka naplněna nebyla a hra si povětšinou odnášela sotva průměrné hodnocení.



Po grafické stránce je titul zcela totožný

Je potom trochu záhadné, že následující DLC si vlastně vedla o něco lépe než původní hra. Ne snad, že by šlo o nezapomenutelný převrat v herní historii, každopádně Mafia 3 alespoň částečně dokázala získat to, co původně neměla. Poctivý příběh a zábavnou herní náplň, která má smysl. Právě díky trojici rozšíření Faster Baby, Stones Unturned a Sign Of The Times se Mafia 3 proměnila v částečně lepší titul. Byť hořký pocit na jazyku přetrvává do dnešních dnů, přece jen výsledek je se zmíněnými dodatky o dost přijatelnější, než by byl bez nich.



Definitivní edice zahrnuje veškerá dostupná rozšíření

Od té doby se po celé sérii jakoby slehla zem a původně česká chlouba tak zůstala na čas u ledu. Letošní jaro se ovšem neslo ve znamení nečekané renesance série, když došlo k oznámení záměru vývojářů. Remake prvního dílu (bůh s námi), remaster v definitivní edici druhého dílu a trochu nepochopitelně také definitivní edice Mafia 3.

Snaha o oživení

Těžko říct, co vývojáře k podobnému rozhodnutím přimělo, každopádně stalo se. Na remake klasiky si ještě budeme muset nějaký ten týden počkat, každopádně již nyní si můžeme udělat obrázek o práci studia Hangar 13. Remaster Mafia 2 nám naznačil, že přílišná očekávání asi nebudou zrovna na místě. Nejinak je tomu bohužel i v případě definitivní edice zatím posledního dílu série.



Na ostatní aspekty hry však vývojáři nesáhli

Kdo by očekával zásadní změny je blázen. Ba dokonce jinak, kdo by očekával jakékoli změny, zůstane zklamán. Mafia 3 v definitivní edici je totiž pouhopouhá původní hra včetně již zmiňovaných DLC. Nic více, nic méně. Ostatně, již samotný název tuto skutečnost naznačuje, každopádně při tak komplexním projektu, do kterého se vývojáři pustili, by jistě alespoň minimální viditelný zásah potěšil.

Mafia 3 v definitivní edici je pouhopouhá původní hra včetně DLC

Opak je však pravdou. Hráč totiž za poloviční cenovku běžného AAA titulu dostává víceméně stejně rozbitou a rozporuplnou hru, jakou si mohl zahrát před téměř čtyřmi lety. Pravda, díky dodatečnému obsahu trochu atraktivnější, ale v jádru pořád sotva průměrnou.



Definitivní edice stojí a padá na původní hře

Po grafické stránce mělo údajně dojít k mírným vylepšením, avšak ani přímé srovnání povětšinou k odhalení rozdílů nestačí. Neberte mě vážně, jde ale o změny typu: doostření stínu pouličního hydrantu při pravém poledni, věrněji vypadající uzel tkaniček u bot či ostřejší textury brzdových destiček nákladních automobilů. Zkrátka a jednoduše, vizuální stránka hry zůstala naprosto totožná.

Promarněná příležitost

Zklamáním je určitě také funkčnost v rámci výkonnějších konzolích právě dosluhující generace. Na PS4 Pro chybí jakékoli volby nastavení výkonu, samotná plynulost hry také neoslní. Zdá se, že Hangar 13 má stejně jako v případě remasteru druhého dílu problémy s udržením FPS. Dle hráčské komunity je situace stejná i na Xbox One X.



I přesto však nejde o vyloženě špatnou hru

Takže nového herního obsahu jsme se nedočkali, vylepšeného výkonu také ne, tak smysl této edice už může obhájit jedině vylepšený technický stav. Jenže, ani zde se překvapení nekoná. A opět se budeme opakovat, Mafia 3 v definitivní edici je zkrátka jen průměrnou hrou v definitivní edici, tedy včetně původních bugů i chyb. Jako celek totiž stojí a padá na původní hře.

I přesto, že se vývojáři v žádném případě nekasali, že dojde k výraznějším změnám, pro některé tituly je podobné znovu vydávání trochu zbytečnou záležitostí, a to i v rámci takových projektů, jakým renesance série Mafia je.