Mafia: Definitive Edition - zahraj tu naši | Recenze

Co baví Výborná atmosféra

Stále skvělý příběh

Silná nostalgie

Mnoho původních prvků Co vadí Technické chyby a bugy

Značné odlehčení hratelnosti

Přestřelky nepůsobí dobře 8 /10 Hodnocení

Představovat českým hráčům Mafii je asi jako kropit zahradu hadičkou při hustém slejváku. Kdokoliv, kdo o videohry byť jen zavadil pohledem o tomto kultovní českém počinu minimálně slyšel a ani remake jej nemohl obejít stranou. Mělo totiž jít o návrat toho, co tak dobře známe, jen v podstatně naleštěnějším kabátku moderní doby.

Během celého vývoje remaku se samozřejmě rojily obavy. Bude to stejně dobré? Nezmění se hratelnost až moc směrem k mainstreamu? Ostatně hra si bere mnoho prvků z ne úplně úspěšné Mafie 3. Český dabing jsme si vydupali, tak to přece nemůže dopadnout špatně? Pojďme se na to podívat.

Původní feeling se špetkou nového koření

Původní Mafia byla i přes otevřené město silně lineární hra se zaměřením na příběh a nejinak je tomu i zde. Struktura tedy zůstala téměř beze změny. Opět se zhostíte role Tommyho Angela, taxikáře, který se shodou okolností připlete do války místní mafie a stane se členem jedné z rodin, kde se začínají řešit úplně jiné intriky.



Mafia je stále velmi příběhovou hrou a nové filmečky jsou luxusní.

Zde se naštěstí vývojáři rozhodli moc necloumat s lodí a vrátili příběh víceméně tak, jak je. Remake pouze nabízí několik osvěžení v podobě nových misí, konverzací a interakcí. Jde většinou jen o menší události, které rozšiřují příběh a doplňují atmosféru, což lze považovat za dobrý nápad. Původní příběh se totiž nikomu narušovat nechce a pocit nostalgie "jo tady si to pamatuji" s hráči bude cukat na každém kroku. Je opravdu příjemné vrátit se do starých známých míst v novém hávu a je občas až neuvěřitelné, kolik si toho člověk pamatuje po tolika letech.



Město je otevřené a ve volné jízdě si v něm můžete dělat co chcete.

Vedle samotného příběhu se nemění ani struktura dalšího obsahu. Opět tu máte Volnou jízdu, kde se můžete dosyta vyblbnout mimo příběh a vyrazit do města v libovolném vozu a s libovolnou zbraní. Zkrátka si zážitek trochu "zgtačkovat". K dispozici je i pestrá databáze všech dobových vozů, které si můžete prohlédnout pěkně zblízka v encyklopedii, což je příjemný historický bonus pro milovníky aut. Posledním pomrknutím po třicátých letech 20. století jsou pak různé komiksy a noviny, které sbíráte během hraní a které skvěle evokují dobu. Není to nic důležitého, ale potěší.

Jádro pudla je v hratelnosti

Co si ale budeme povídat, ty největší změny a nejobávanější neduhy se skrývají v hratelnosti samotné. Ta byla totiž zcela překopána a naroubována na strukturu třetího dílu, což je dobré i špatné podle toho, z jakého úhlu se díváte. Hned zkraje musím pochválit, že si lze v nastavení vybrat nejen obtížnost a citlivost automatického zaměřování, ale především úroveň umělé inteligence policie a věrohodnost řízení vozů. V obou případech se můžete vrátit do původního stavu, kdy vás policie zastavuje i za překročení rychlostního limitu a vozy se ovládají opravdu nemotorně a těžkopádně. Přesně tak, jak byste od vozů té doby očekávali.



Tommy je v remaku podstatně větší borec než co si ho pamatujeme v originálu.

Pokud se tedy chcete co nejvíce přiblížit původnímu zážitku, doporučujeme obě položky přepnout na realistický režim. To bohužel nezasáhne umělou inteligenci jako takovou, nepřátelé vás tak stále občas velmi schopně obcházejí, ale povětšinou jen vyplašeně pobíhají z krytu do krytu a obtížnost je navíc nastavena relativně vysoko, takže vám na stačí několik dobře mířených ran. Potěší roztroušené lékárničky, kterými si musíte obnovovat zdraví jako v původní hře, žádné samoléčení tu nenajdete.

"Potěší roztroušené lékárničky, kterými si musíte obnovovat zdraví jako v původní hře, žádné samoléčení tu nenajdete"

Nová doba si žádala změny i v ovládání a pohybu postav, který byl opět převzat ze třetího dílu. Animace jsou povětšinou v pořádku a problém nastává jen v uzavřenějších prostorách, kde je ovládání lehce kostrbaté a nemotorné. Nechybí již obligátní krytí za překážkami, což je oproti originálu novinkou. Přestřelky samotné jsou více taktické, ale ne kvůli situacím, spíše kvůli tomu, že nepřátelé mají mušku jako bůh, zatímco vy musíte krotit šílený zpětný ráz zbraní a střílet opravdu s rozmyslem. Obtížnost se tím solidně šponuje, ale ne přirozeně, jak bychom chtěli. Na druhou stranu si nepřipadáte jako Superman, což rozhodně pomůže nastolit drsnou atmosféru. Přestřelky jsem si ale vždy tak nějak odbyl a těšil se na město a postavy.



Jsou tu všechny oblíbené (i nenáviděné) mise, jak si je pamatujete.

Jinak je ovládání intuitivní a po chvíli cviku se do toho rychle dostanete. Obzvlášť musím pochválit chování aut a jejich řízení, které mi přišlo v ideálním poměru arkády a realistického pojetí, kdy opravdu cítíte váhu vozu a můžete se naučit je dost zručně ovládat, přesto stále máte respekt vůči dost těžkopádnému řízení té doby. Tohoto prvku jsem se docela bál a jsem rád, že se vývojářům podařilo vše dobře vyvážit.

Radost mám i z dalších inovací, které se dostaly do hry a kterých si dost možná ze začátku ani nevšimnete. Samozřejmě nechybí omezovač rychlosti, pokud chcete hrát se vší parádou a před ostrými zraky policistů. Skvělým nápadem je však jakýsi systém GPS, který vás navádí správným směrem. Uživatelské rozhraní je víceméně minimalistické, vpravo máte klasicky minimapu, ve které se lze velmi dobře orientovat a v prostředí vždy plave ikonka, která vyznačuje váš cíl. Geniálním detailem jsou však transparentní značky na křižovatkách, které ukazují další odbočku či cestu, aniž byste se vůbec museli dívat na mapu. Mě osobně to přišlo skvělé, nevytrhuje vás to z akce a nemusíte neustále šilhat, přesto jde o dosti nenásilné navádění správným směrem.

Ať už pak modernizování herních mechanismů vítáte či nikoliv, remake se bez nich zkrátka neobejde. Přišli jsme tak o detaily jako náboje zůstávající v zásobníku, pokud se jej rozhodnete přebít poloprázdný a další maličkosti. Všechny tyto aspekty patřily k zážitku původní hry, tvůrci ale museli remake přizpůsobit také novým hráčům, kterých je v dnešní době zatraceně hodně a na Mafii se těší pravděpodobně stejnou měrou jako veteráni, kteří znají každou odbočku původního "rajského města". Je třeba vyhovět všem a podle mě se vývojáři snažili o důstojný kompromis, který se povedl. Pokud chcete opravdu nekompromisní zážitek, zkrátka si zahrajte originál.

Filmové pojetí se skvostnou atmosférou

Zcela pochopitelně největší změnou prošel grafický kabátek a audiovizuální zpracování samo o sobě. A zde musím zatleskat, protože už grafika třetího dílu byla v některých ohledech opravdu propracovaná, zde se ještě tvůrci vynasnažili zatlačit na pilu. Lost Heaven vypadá v současné generaci opravdu překrásně. Ulice jsou plné života, všude pobíhají lidé, křižovatky brázdí vozidla, lidé pokřikují a pokud se v nočních hodinách za svitu lamp spustí hustý déšť, vše vypadá neuvěřitelně atmosféricky.



Interiéry doslova překypují dobovými detaily a historickými maličkostmi.

Naprosto od podlahy bylo potřeba předělat všechny filmečky, které jsou díky skvělým animacím obličejů velmi působivé. Jistě si budete muset chvíli zvykat na nové obličeje všech oblíbených postav, ale je pochopitelné, že bylo potřeba inovovat podle herců. Spousta filmečků byla samozřejmě přidána i do již existujících příběhových částí, aby se podtrhl filmový náboj hry a celkově dobové zasazení a historická příchuť byla vypiplána k dokonalosti.

"Jistě si budete muset chvíli zvykat na nové obličeje všech oblíbených postav, ale je pochopitelné, že bylo potřeba inovovat podle herců"

Ruku v ruce s tím jde i dobový soundtrack a skvělé songy, co vám hrají při cestování autem. A úvodní znělka s průletem městem? Naprostá husina. Ať už ale nezdržujeme, co říci o českém dabingu? Je to jako vracet se po dlouhé době do dobře známých míst a skočit na jedno se starými přáteli. Vrátila se spousta známých hlasů, Marek Vašut má stále stejný chrapák, Petr Rychlý pro nadávku nechodí daleko a nově příchozí Lucie Pernetová v roli Sáry umí skvěle zahrát samostatnou ženskou. Kompletní dabing se rozhodně nevidí ve hrách často a hrát novou Mafii je tedy doslova pohlazení po duši. I všechny ostatní texty včetně titulků jsou zcela v pořádku, nenarazil jsem na žádné gramatické kiksy a jiné chyby. Snad jen v některých místech jsou stále anglické názvy městských čtvrtí, jde ale spíše o detaily. Naopak potěší české okřikování na ulici, které působí přirozeně a často vtipně.



Až na některé grafické bugy je hra velmi dobře optimalizována.

Hře se bohužel nevyhnuly grafické bugy a chybky, kterých naštěstí vůbec není tolik, kolik jsem ze začátku očekával. Některé textury nejsou nejostřejší, postavy občas divně šilhají očima při konverzacích a dvakrát jsem se propadl pod mapu světa. Jde ale o opravdu velmi sporadické problémy, které určitě budou dost rychle opraveny. Jinak jsem byl překvapen, jak svižně vše běží a jak malý počet chyb ve hře je.