Mafia Definitive edition: jak se remake liší od originálu?

Když byl před pár měsíci remake Mafie představen, kromě nadšení v komunitě fanoušků panovala i řada obav. Jistě dobře víte, že to studio Hangar 13, které tvoří definitivní edici, se třetí Mafií moc nezvládlo. I když podle slov vývojářů to vlastně špatné nebylo. Mafia 3 s Lincolnem v hlavní roli je velmi oblíbená hlavně na americkém trhu. Druhá věc ale je hodnocení na webu Metacritic, které se pohybuje od novinářů kolem šestky, zatímco hráči jí nadělili průměrně 4 body. Kreativní ředitel Haden Blackman mě může přesvědčovat, jak chce, ale takhle si zkrátka úspěch nepředstavuji.

Oklikou se dostáváme zpět k remaku Mafie. Nemalé množství obav se totiž ubíralo právě tím směrem, aby se Tommyho příběh nezměnil v městkou akci ala GTA. Ze studia ale přicházely zprávy v tom smyslu, že i když chtějí udělat hru přístupnou pro nové hráče a přizpůsobit ji dnešním standardům, tak se samozřejmě nezapomíná na původní verzi a její charakteristické prvky. Následně to trochu utichlo, začaly se objevovat informace o českém dabingu, což část zdejší komunity včetně mě trochu uklidnilo.

Po odkladu, který se očekával už kvůli náhlému zmizení plánované ukázky z eventu IGN minulý měsíc, se konečně od krátkého teaseru dostáváme k necelým patnácti minutám záběrů ze hry. V samotné hře toho bude jistě víc, ale pojďme se podívat na to, v čem se remake od originálu v ukázce liší tak, že by to mohlo zabít jeho potenciál.

Značná část ukázky se zaměřuje na misi Výlet do přírody. Možná, že mám jen špatnou paměť, ale nevybavuji si, že by na farmě, kde se celá mise odehrává, byly velké červené vybuchující sudy. To, že když do nich střelíte, tak explodují je předvedeno hned několikrát. Sudy ale nejsou to jediné, co se na farmě najednou zjevilo. Jistě si pamatuje, že v originálu munice nebývalo zrovna moc. Ostatně, jak říkala máma Harryho Marsdena - nábojů nikdy nemůžeš mít dost. Abyste se o jejich nedostatek nemuseli tak starat, tak občas narazíte na nějakou tu krabici plnou nábojů.

Když už jsme u munice, tak zmizela i mechanika, kdy jste při přebití zásobníku přišli o náboje, které v něm zbyly. Vzhledem k tomu, jak vývojáři tvrdili, že unikátní prvky z původní Mafie chtějí zachovat nechápu, jak k takové změně mohlo dojít. A je to bohužel jen jedna z mnoha.

Původní Mafia pro mě byla odlišná od ostatních her mimo jiné proto, že i když se jedná o lineární příběhovku, tak v některých situacích musíte pátrat po tom, kudy vede cesta ke splnění mise. V tomhle ohledu ale přichází další zjednodušování. Je to poznat už při prvním pohledu na uživatelské rozhraní. V jednom rohu máte permanentně napsáno, co máte zrovna dělat, zatímco ve druhém svítí vše zobrazující radar, abyste náhodou nebyli z něčeho překvapení. V některých pasážích lze zahlédnout i pár značek přímo v herním prostředí.

Ukazatel zbraní a života sice nevypadá nejhůř, ale rozhodně bych se klaněl možnosti volby přepnout si ho do stylu originálu. Na druhou stanu nechápu, proč je u hodnoty zdraví místo čísla jen červená čára. Žádné automatické léčení tady nenajdete, takže by dávalo smysl přesně vědět, o kolik vás lékárnička vyléčí. Sluší se také poznamenat, že lékárničky vidíte na minimapě. Mimo to ze záběru také na první pohled poznáte, že Paulie ani Sam nemohou zemřít. Jejich ukazatel života totiž není nikde k vidění.

Za uživatelské rozhraní si u mě zkrátka Hangar 13 plusové body nezíská. Zatímco v originálu jste se v autě řídili podle mapy s tím, že radar vám pomáhal vyhnout se policii a na misích vás naváděl leda tak kompas, remake vám všechno strká až pod nos a nemusíte o tom vůbec přemýšlet. Mám docela obavy z toho, jak bude vypadat jízda v autě. Po tom, co zatím předvedli bych se nedivil, kdyby Tommyho k další misi naváděla zrůdná šipka přímo před vozidlem.

Plynule můžeme přejít k systému střelby. Jak se očekávalo, tak remake Mafie bude “cover-shooter”. Tommy se tedy po stisku tlačítka nalepí k nejbližšímu krytu. Stejný styl využívá i druhý a třetí díl. Nebylo by na tom nic špatného, kdyby to Blackman nepopisoval tak, že je nutné přemýšlet nad tím, za čím se budete krýt. Z ukázky to ale vypadá tak jako v ostatních podobných hrách. Bral bych to jako argument, kdyby třeba plot nebo balík slámy mohli nepřátelé prostřelit, ale jak se také ukázalo ve zveřejněných záběrech, ani to není možné. Někdo by mohl namítat, že třeba ve druhé Mafii byly také ploty neprůstřelné. Je to sice pravda, ale Mafii 2 a remake jedničky od sebe dělí deset let. To už by se technologie o tyto prvky přece mohla posunout.

Padla také zmínka o tom, že Tommy na rozdíl od Lincolna není trénovaný voják, takže to se zbraněmi samozřejmě tak dobře neumí. Moc velkou váhu ale tato věta neměla, protože na pozadí se Tom bez problému vypořádával s partičkou gangsterů a zvládá přebíjet během zlomku vteřiny. Při prvním průchodu byla Mafia těžká, ale ne kvůli tomu, že proti vám stavěla hordu nepřátel. Bylo jich sice málo, ale nebylo je tak snadné zabít. Z ukázky mi přijde, že i od této myšlenky se v remaku upustilo.

Samotný gunplay pak vypadá naprosto stejně jako v Mafii 3. Už vzniklo několik srovnávacích videí, kde je jasně vidět, že se tvůrci neobtěžovali s tvorbou nových animací. A to samé platí i pro pohyb Toma. Kdyby se vedle něj postavil Lincoln, budou se pohybovat takřka totožně.

To by prozatím byly všechny změny, které jsem z první ukázky předělané Mafie postřehl. Abych Hangar 13 ale jen nehanil, tak musím uznat, že graficky hra vypadá parádně. Těším se hlavně na samotné město Lost Heaven. V posledním reportu byla řeč o tom, jak se soustředili, aby působilo živě a stále se v něm něco dělo. Z nových tváří postav bych měl výhrady jen k Pauliemu, který oproti Tommovi nebo Samovi vypadá spíše jako karikatura. Zbytek každopádně nevypadá vůbec špatně.

S definitivní edicí Mafie to mám jako na houpačce. Zprvu jsem se těšil na vydání, pak zase začaly obavy. Momentálně přišla fáze, kdy si nejsem jistý, jestli její tvorba byl vůbec dobrý nápad. Říkám to ale z pohledu fanouška originálu. Kdybych to měl hodnotit jakožto nový hráč, tak bych se docela pravděpodobně nad většinou zmíněných věcí ani nepozastavil a vlastně chápu, proč se v základech Mafie udělalo tolik změn. Jen by příště v rozhovorech mohl Haden Blackman vynechat poznámky o tom, že kouzlo původní Mafie bude zachováno v každém směru.