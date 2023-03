Mafia: Rise & Fall zachycuje mládí dona Salieriho. Výborná modifikace od fanoušků přidává spoustu novinek

Modifikace s názvem Rise & Fall od tvůrců z 7K CZECH STUDIO je zatím tím největším, co nám moderská komunita do naší milované Mafie nabídla. Nový příběh, nové lokace i dabing.

Mafia: Rise & Fall najdete zdarma ke stažení na ModDB

Není překvapením, že tato modifikace oslovila mnoho hráčů. Rise & Fall nabízí obsah na 5 hodin, což je pořádná porce. Určitě ale na fanoušky zapůsobila hlavně příběhem, ve kterém hlavní roli hraje Ennio Salieri ještě předtím, než se stal donem vlastní mafiánské rodiny. Neméně lákavým, ale může být i fakt, že jsme se dočkali i nových lokací. Ať už lesa za městem, či nového města.

Nestačil jsem žasnout, čeho byli v 7K CZECH STUDIO schopní. Je obecně známo, že moderská komunita dokáže do her přinést nejrůznější vylepšení, reskiny postav, či úplně nové světy. Ale toto na mě působí o to víc, jelikož se jedná o Mafii. Modifikace disponuje novým dabingem, postavami, lokacemi a zcela novými úkoly a příběhem. Je ale nutné brát v potaz, že jde o práci fanoušků, takže třeba u dabingu ani není na místě očekávat kvalitu jako v původní Mafii.

Příběh se odehrává za vlády dona Pepponeho, tedy před příběhem Tommyho Angela. Dabing a postavy působí dobře. Příběh je také dobře napsaný. Zatím je ale k dispozici pouze jeho první část. Na dokončení Salieriho cesty v Rise & Fall si ještě počkáme, ale už v této podobě je rozhodně o co stát.

Asi největším wow momentem pro mě byla návštěva zcela nového města. Na první pohled je znát, že při jeho tvorbě byly použity modernější technologie a graficky vypadá oproti Lost Heaven výrazně lépe. O to víc jsem zíral s otevřenou pusou na to, co tvůrci dokázali.

Jednoduše se jedná o dárek pro všechny fanoušky Mafie. Přináší zpět nostalgické momenty, ale úplně v novém prostředí a příběhu. Modifikace vás natolik vtáhne, že už ani svalová paměť nemá šanci a nebudete se automaticky po každé misi vracet k Salierimu baru. Postavy vás někdy pobaví, ať už je to způsobeno svérázným dabingem nebo některými vtipnými animacemi.

Modeři samozřejmě nejsou vázaní žádnou korektností, a tak tedy nejideálnější mi přišlo před každou misí využít nově přidanou možnost trůnit na záchodě, abych byl připraven pokračovat v dalších misích. Později už si na to navykl i Ennio a nebyla jiná možnost, než z toho udělat rutinu. Jak se říká, představivosti se meze nekladou a modeři jsou toho jasným důkazem. Klobouk dolů před jejich skvělou prací.