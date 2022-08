Mafia slaví 20 let. Nezapomenutelný příběh Tommyho Angela stále patří mezi nejlepší české hry

Česká legenda slaví kulaté výročí.

I když uběhly dvě desetiletí od vydání první Mafie od studia Illusion Softworks, tak i dnes se najde málo českých hráčů, kteří by nevěděli, o čem je tento příběh z města Lost Heaven. Mafia patřila mezi jedny z prvních trojrozměrných městských akcí a na rozdíl od třetího GTA, které vycházelo ve stejné době, se brala mnohem vážněji.

Příběh prostého taxikáře Toma Angela není to jediné, čím se pro mnohé hráče stala jedinečnou. Za zmínku mimo jiné stojí i řízení aut, které je věrné 30. létům minulého století. Sice je těžkopádnější, ale díky tomu jsme si při hraní svých aut vážili víc, než třeba v již zmíněném GTA. O úspěch Mafie se také bezesporu zasloužil český dabing, ve kterém figurovali známí herci jako Marek Vašut, Linda Rybová nebo Petr Rychlý.

Kromě PC vyšla první Mafia také v roce 2004 na PlayStation 2 a Xbox. Při vývoji se kvůli hardwarovým omezením muselo hodně věcí upravovat. Městem se prochází méně lidí, na policejní hlídky ve volné jízdě jen tak nenarazíte a na pohled vypadají tyto verze o poznání hůř. Úplně v nich pak chybí extrémní jízda, kterou nahradil mód Grand Prix, ve kterém jste závodili v ulicích Lost Heaven.

Mafia s tímto příběhem neřekla poslední slovo. V roce 2010 vyšel druhý díl, který se postupem let stal mezi hráči také velmi oblíbeným. Třetí Mafii z roku 2016 se to už ale moc nepovedlo. Tommy Angelo se ještě jednou vrátil v roce 2020 v kompletní předělávce. Lost Heaven v této verzi vypadá opravdu parádně, jen některé změny v příběhu si mohli ve studiu Hangar 13 odpustit. I přes naše výhrady je to výborný způsob, jak první Mafii představit novým hráčům.