Mafia Trilogy oficiálně: První díl čeká spousta změn, dabing nebude chybět

Společnost 2K konečně odhalila bližší informace ohledně Mafia Trilogy. Nejdříve si odbijeme druhý a třetí díl, protože o nich není moc co vykládat. Jak jsme očekávali v případě Mafie II, jde jen o grafická vylepšení spolu s podporou rozlišení 4k. Náplň hry se nijak nemění. Její definitivní edici si můžete zahrát už dnes na PC, PS4 a Xbox One. Pokud již vlastníte původní verzi, dostanete Definitive edici zdarma. To platí i u třetí Mafie, jejíž definitivní edice vychází také dnes. Mafia 3 je ale v podstatě v rámci trilogie jen vydána znovu. Žádné změny totiž neobsahuje.

Teď už ale k tomu hlavnímu. Na definitivní edici prvního dílu si budeme muset počkat až do 28. srpna. Jak už bylo řečeno dříve, i v oficiální zprávě je opět uvedeno, že se nejedná o port původní hry na nové platformy, ale bude to remake, který obohacuje tuto kultovní záležitost. Vývojáři prý chtějí docílit toho, aby hra uspokojila nové fanoušky i hráče původní verze z roku 2002.

Co od toho tedy očekávat? Jak už na jednom z obrázků můžete vidět, nově nás čeká například jízda na motorkách. Změny se podle všeho dotknou i příběhu, ale zatím je těžké soudit, jestli to bude dobrá nebo špatná úprava, když jsme ze samotné hry stále nic neviděli. Hratelnost by se pak měla více přiblížit dnešním městským akcím. Stejně jako Vito ve druhém díle se i Tommy nově bude moci oháknout do různých obleků. Když už jsme u toho, tak za propojení s 2K účtem dostanete pár exkluzivních obleků zdarma. Ten k prvnímu dílu můžete vidět níže.

A nyní k věci, která dělala starosti většině české komunity. Bude český dabing? Odpověď je - ano, bude! Máme to potvrzené oficiálně a zmínku o češtině najdete i v oficiálním FAQ.

Na Mafia: Definitive edition pracují všechny částí studia Hangar 13, takže i ty, které sídlí v Praze a Brně. Vývoj celkově vede ředitel studia - Haden Blackman. "Původní Mafia dlouhodobě ovlivnila způsob, jakým mohou videohry vyprávět seriózní příběhy, a my víme, jak moc ji mají fanoušci série stále rádi," říká v oficiální tiskové zprávě Blackman. Také dodává, že skoro 20 let po vydání Mafie mají skvělou příležitost tento klenot představit i nové generaci hráčů, a to díky moderní prezentaci, novým příběhovým prvkům a herním funkcím.

Další ukázky podle všeho uvidíme s blížícím se datem vydání. Konkrétně je zmíněno, že se remake objeví na PC Gaming Show 6. června 2020.

Kompletní trilogii si můžete pořídit za 60 euro. Pokud si chcete jednotlivé díly pořídit zvlášť, tak definitivní edice druhého a třetího vás vyjdou každá na 30 euro. Remake první Mafie pak stojí 40 euro.