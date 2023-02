Mageseeker ze světa League of Legends odvypráví příběh Sylase. Riot Forge připomíná, jaké hry letos chystá

Je to jen pár týdnů zpět, co se u korejské ratingové společnosti objevil The Mageseeker: A League of Legends Story. S dnešním oznámením už víme, že se Mageseeker opravdu chystá. Se Sylasem v hlavní roli se pustíme do akce v pixelartovém světě z izometrického pohledu. Vyjít by měl už na jaře.

Kromě pár útržků toho o této novince víme velmi málo. Pracuje na ní studio Digital Sun, které stojí za výbornou rogue-lite akcí Moonlighter. Stylem se tedy drží svého řemesla, i když z těch pár záběrů se moc nedá odhadnout, jak bude Mageseeker ve výsledku vypadat.

To ale není jediné, co si label Riot Forge připravuje na letošní rok. Stále se připravuje také 2D plošinovka Convergence s Ekkem v hlavní roli, která by měla vyjít v létě. Do třetice pak Willump přivalí svoji velkou sněhovou kouli v příběhové adventuře Song of Nunu. Ten bychom si měli zahrát na podzim. Všechny tři tituly se chystají pro PC i konzole.

Zdroj: Twitter