Majitelé PS5 nakupovali a hráli více, než v dobách startu prodeje PS4

Konzole Playstation 5 rozhodně neměla jednoduchý start a nedostatek nabídky bude pokračovat pravděpodobně až do příštího roku. Nehledě na to se ale Sony podařilo zaznamenat velmi úctyhodná čísla od doby, co konzole vyrazila do prodeje.

Dle webu Wired se Sony pochlubilo až 81% nárůstem herní doby na nové generaci ve srovnání se stejným obdobím v případě konzole PS4. Je jasné, že pozitivním číslům nasvědčují i jiné okolnosti ve světě, jako právě probíhající pandemie koronaviru, to však nemění nic na faktu, že PS5 se těší velké oblibě.

PlayStation Studios má ve vývoji přes 25 her, polovina jsou nové značky

Delší herní doba na nové konzoli se také pojí s lepšími prodeji her samotných. Sony zaznamenalo nárůst 11% v prodejích PS5 her oproti stejnému období u PS4 her. Přidejme-li k tomu fakt, že PS Studios pro nás kutí přes 25 her na tuto platformu, budoucnost konzole vypadá nadmíru dobře.