Máme Steam Deck! První dojmy z revoluční přenosné herní konzole

Osahali jsme nejnovější handheldovou konzoli od Valve. Stojí za to?

Na konci roku 2021 spustilo Valve předobjednávky na mobilní herní konzoli Steam Deck, k prvním zákazníkům se balíčky dostaly 25. února, ke mě až 25. dubna (a to jsem objednával pár hodin po otevření předobjednávek). Pokud jste ještě neobjednali, budete čekat i několik měsíců. Dle prvotních informací je poptávka obrovská...

Vzhledem k poměru ceny a výkonu použitého hardwaru (čtyřjádro Zen 2, grafika RDNA 2, 16 GB operační paměti), se tomu nelze divit. Tak výkonný počítač za tuto cenu složíte jen těžko.

Specifikace nových herních konzolí Steam Deck Xbox Series S Xbox Series X PlayStation 5 CPU 4× 2,4–3,5 GHz Zen 2, 448 GFLOPS, TDP 4 W až 15 W 8× 3,6 GHz Zen 2 (3,4 GHz se SMT) 8× 3,8 GHz Zen 2 (3,6 GHz se SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) GPU 1,6 TFLOPS, 8 CU, 1–1,6 GHz, RDNA 2 4 TFLOPS, 20 CU, 1,565 GHz, custom RDNA 2 12,15 TFLOPS, 52 CU, 1,825 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPS, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 velikost čipu ? 197 mm² 360 mm² 308 mm² výrobní proces TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) paměť 16 GB LPDDR5 5500 MHz (čtyřkanálové, 128bit) 10 GB GDDR6 (128bit + 32bit) 16 GB GDDR6 (320bit + 192bit) 16 GB GDDR6 (256bit) propustnost 88 GB/s 8 GB @ 224 GB/s

2 GB @ 56 GB/s 10 GB @ 560 GB/s

6 GB @ 336 GB/s 448 GB/s úložiště až 512GB NVMe SSD

microSD UHS-I, USB 3.2 512GB NVMe SSD

SSD karta, USB 3.2 1TB NVMe SSD, SSD karta, USB 3.2 825GB NVMe SSD, interní NVMe SSD, USB 3.2 Cena 419€ (64 GB), 549€ (256 GB), 679€ (512 GB) 299€ 499€ 399€ (bez Blu-ray), 499€

Tento článek nemá být recenzí. Začínám se se Steam Deckem seznamovat, začnu u rozbalení, instalace a prvních dojmů a postupně budu přidávat další postřehy.

Balení a konstrukce

Steam Deck přišel přímo v krabici z recyklovaného papíru, takže žádná obvyklá krabice v krabici. Počítač chrání pevný obal na přenášení, uvnitř je vytvarovaný přesně podle těla Steam Decku – jsou zde vylisované otvory pro páčky apod., takže nedojde k poškození. Obal má oko na snadné nošení ale i pružný pásek, pokud byste ho chtěli přidělat na větší zavazadlo.



V papírové krabici je ještě krabička s napájecím adaptérem USB-C s výkonem 45 W (PD 3.0). V balení nechybí ani hadříček s logem Steam Decku pro čištění displeje.





Další detaily balení Steam Decku.

Objednal jsem si nejvyšší model, který má kromě standardních specifikací hlavně 512GB SSD a lepší povrch displeje, který se tolik neleskne a obraz je tak lépe vidět při větším okolním jasu. Jako bonus u této varianty dostanete i nějaké skiny na virtuální klávesnici a avatary do Steamu.

Steam Deck je sice větší, ale vzhledem k velikosti je nečekaně lehký. Skvěle padne do ruky a všechna tlačítka mají skvělou kvalitu, kterou bych přirovnal k ovladači Xboxu. Trochu vadí zbytečně velký rámeček okolo 7palcového displeje (1280 x 800 pixelů, 60 Hz, dotykový, poměr stran 16:10), ale to se snad zlepší v budoucích generacích, podobně jako to vidíme u mobilních telefonů.

První spuštění

Steam Deck má hlavní zapínací tlačítko na vrchu, avšak po kliknutí ani delším držení se nic nedělo. Bylo nutné ho zapojit přes USB-C k napájení a poté už se asi po 10 sekundách spustil. Byl to trochu nezvyk, protože to celé trvalo asi minutu, už jsem myslel, že nefunguje. U dnešních mobilů, tabletů, notebooků je normální, že se po vybalení pustí během pár sekund.





Obrazovky při prvním spuštění

První, čeho si všimnete, je hluk ventilátoru. A sakra. To je hodně špatné, zvuk je vysoký s trochou „pískavosti“ (ne hluboký, jaký známe z ventilátorů běžných velkých počítačů). Ta vysoká frekvence je zkrátka trochu slyšet, a pokud jste citliví na tuto oblast, bude vám to hodně vadit. Alespoň takto v klidu, když nic nehrajete.

Servisní partner iFixit, který spolupracuje s Valve, už slíbil, že bude nabízet náhradní ventilátory a vzhledem k tomu, že je Steam Deck poměrně snadno opravitelný, bude to asi částečné řešení. Ventilátor je ale malý a z toho vychází i jeho frekvence zvuku, takže otázkou je, jestli je to vůbec řešitelné. Doufejme, že alespoň v rámci té vysoké frekvence dojde k nějakému posunu.

Jako u jiných zařízení s operačním systémem, i tady po prvním spuštění startuje instalační proces, který zahrnuje výběr jazyka, časového pásma a Wi-Fi. Pak se instaluje SteamOS 3.0 (upravený Arch Linux), což trvá asi 5 minut. Po dokončení je nutné se přihlásit/registrovat pomocí Steam účtu.

Vzhledem k tomu, že k účtu přidáváte nové zařízení, budete požádání o kód v rámci dvoufázového ověření. Pozor na to – tyto kódy ze Steamu velmi často padají do spamu, takže případně hledejte tam.

Po přihlášení se spustí systém, který vám v několika krocích ukáže, kde jsou a co dělají ovládací tlačítka na Steam Decku. Je to poměrně jednoduché. Poté je nutné otevřít nastavení-systém a vyžádat aktualizaci.



Instalace firmware/biosu má opravdu tovární design

V tomto případě šlo nejdříve o aktualizaci firmwaru, respektive biosu. Trvalo to asi 10 minut, avšak tím to neskončilo. Po naběhnutí systému už čekala v nastavení další aktualizace, tentokrát systému SteamOS. Valve na Steam Decku intenzivně pracuje a vydává aktualizace se spoustou novinek a optimalizací každých několik dní. Třeba dnešní (26. dubna) aktualizace přidává nové funkce a samozřejmě opravuje spoustu chyb.

Interní 512GB úložiště pouze s nainstalovaným systémem má dostupnou kapacitu 465,3 GB, přičemž „Jiný obsah“ (operační systém) zabere aktuálně 9,95 GB. Pro hry, aplikace a data máte k dispozici 455,33 GB.

Je jasné, že 455 GB nemusí stačit každému (ani mně), takže je vhodné Steam Deck doplnit i dodatečnou microSD kartou. Na našem trhu jsem našel nejlevnější 1TB SanDisk Ultra microSDXC (Class 10, A1, UHS-I), která má i slušnou rychlost čtení až 120 MB/s s cenovkou 4 300 korun. To bude bez problémů stačit, alespoň jak ukázaly reálné srovnávací testy načítání her.

Co bude dál?

V dalším pokračování probereme instalaci prvních her, komplikace a záludnosti, nějaké tipy, provoz desktopu a další věci.

Máte nějaké otázky ke Steam Decku? Napište je do komentářů a já se je pokusím odpovědět v rámci dalšího článku.