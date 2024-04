Manor Lords jsou dalším letošním trhákem. Středověká strategie překonala na Steamu konkurenci

Ještě nedávno to byli Helldivers 2, před tím Palworld. Teď tady máme další hitovku pro letošní rok. Tentokrát se usmálo štěstí na fanoušky strategií. Manor Lords, ve kterém si stavíte vlastní středověkou vesničku, vyšlo v předběžném přístupu a bleskurychle se dostalo na popředí v žebříčku prodejů na Steamu. V jednu chvíli ho hrálo

přes 170 000 hráčů, což je pro tento žánr velký nadprůměr. Jak poukazuje na X vydavatel hry Hooded Horse, žádná jiná budovatelská strategie tuto hranici nepřekonala. A to musíme brát v potaz také to, že tyto statistiky nezahrnují hráče, kteří Manor Lords hrají přes Game Pass.

Porovnat můžeme třeba se Cities: Skylines, které má maximum na 60 000, a druhý díl se přehoupl lehce přes 100 000. Čím si takový úspěch Manor Lords vysloužilo? Úctyhodné je už to, že jde o práci jednoho vývojáře, který se rozhodl vytvořit simulaci středověkého života. Podařilo se mu to opravdu dobře. Už v této fázi vývoje jde hratelnost do malých detailů. Musíte být velmi pečlivým správcem, aby se vaše úvodní vesnička mohla rozrůst v město.

Stále je ale prostor k posunu. Vydání plné verze se plánuje zhruba za rok a kromě oprav se počítá i s přidáváním obsahu. Velikost měst zatím nemůže tolik růst a určitě by se hodilo více směrů, kam se hráč může posouvat. I když jde hlavně o budování, tak se nevyhneme ani bitvám. Právě souboje jsou podle reakcí hráčů zatím tou nejslabší součástí Manor Lords.

Při prvním pohledu na hru jsem si řekl, že přesně takhle bych si představoval středověkou vesničku. I když si můžete vytvořit vlastní fiktivní panství, nedivil bych se, kdyby hráči tvořili vyobrazení reálných měst. Graficky se Manor Lords povedly a své dílo si pak můžete projít pěkně zblízka s jedním z měšťanů. Zkrátka takové Kingdom Come, kdyby místo RPG bylo strategií. Pro nás je tady navíc bonus v podobě oficiálního českého překladu.