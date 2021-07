Mario Golf: Super Rush - návrat na odpaliště Houbového království | Recenze

Co baví Propracované možnosti odpalu

Adventure režim

Přístupné pro každého

Ideální pro hraní v multiplayeru Co vadí Málo hřišť

Horší grafika

Nedostatky při online hraní 7 /10 Hodnocení

Golf je bezesporu pro spoustu hráčů jedním z těch nudnějších sportů. Mario už ale v minulosti dokázal, že díky arkádové hratelnosti, power-upům a dalším osvěžením hratelnosti může i něco takového, jako odpalování míčku do jamky být opravdu zábavné. Už je to pěkná doba, co se jeho golf objevil na velké konzoli. Naposledy to bylo v roce 2003 na GameCube s dílem Toadstool Tour. Nesmíme ale zapomínat ani na kapesní díly. World Tour z roku 2014 na tom nebyl vůbec špatně.

Super Rush mimo klasický golf, kdy se s až dalšími třemi hráči střídáte v odpalech, přidává ještě pár rychlejších a odlehčenějších módů. Mým nejoblíbenějším se stal Speed Golf, ve kterém všichni pálíte současně a za míčkem po každém odpalu musíte běžet. Do toho má každá z postav boost, který ji pořádně popožene a během toho může zpomalit ostatní. Samozřejmě jde opět o to, kdo dostane svůj míček do jamky s co nejmenším počtem úderů. Záleží ale také na tom, jak si nastavíte pravidla.

Kromě toho je tady jako další větší mód Battle Golf. Nehraje se na hřišti ale ve velké aréně, kde je rozmístěno několik jamek najednou. Vaším cílem je jako první dostat svůj míček do určitého počtu jamek. Ten, komu se cíl podaří splnit jako prvnímu, vyhrává. Tou hlavní zábavou je každopádně klasický golf. Stačí si vybrat jedno ze šesti golfových hřišť a jde se na to.

Hřiště si postupně odemykáte hraním. Kromě klasických travnatých ploch se podíváte například i do pouště nebo do lávové oblasti připomínající Bowserovy hrady z Mariových her. Na každém z nich najdete 18 jamek. Aby vás to ale hned tak neomrzelo, tak si můžete v každém zápase nastavit různá pravidla.

Do toho spadá počet jamek, síla větru nebo možnost, aby postavy mohli používat své speciální odpaly. Podle toho, jak vám to jde, se vám nabíjí jeho ukazatel. Ve Speed Golfu se dobíjí sbíráním mincí rozesetých po hřišti. U každé postavy se trochu liší jeho funkce. Yoshiho speciálka například udělá z ostatních míčků v oblasti dopadu vejce. Duch Boo vám pak míček očaruje a při dalším odpalu se trajektorie letu pěkně zkroutí. Zdánlivě prohraný zápas tedy ještě můžete díky těmto schopnostem zvrátit.

Není to ale jen o speciálních odpalech. Golfové hole musíte pořádně dostat do ruky, naučit se jaký vliv má na míček vítr a v potaz musíte brát i zakřivení povrchu. Chce to tedy dost preciznosti, které dosáhnete hlavně při hraní na tlačítkách. Super Rush sice podporuje i pohybové ovládání, ale jeho ovládnutí vyžaduje podstatně více cviku. Za celou dobu hraní se mi s ním nedařilo míček odpalovat s takovou přesností, jako na tlačítkách.

Během odpalu můžete s míčkem dělat mnohem více kousků než jen do něj jednoduše plácnout. Záleží na vámi vybrané holi. Kromě standardního úderu můžete použít například backspin a analogovou páčkou ještě zakřivíte směr letu. Je tedy na vaší kreativitě, jestli tyto možnosti efektivně využijete.

Nesmím opomenout ještě jeden herní mód, o kterém toho Nintendo spoustu napovídalo. Super Rush obsahuje také příběhovou kampaň, která funguje hlavně jako obšírný tutoriál. S vaší Mii postavičkou se jako nováček dostanete do zdejšího městečka a začínáte od nuly. Od základů se dostanete až ke složitým technikám a dostanete se i do situací, které v jiném herním režimu nenajdete.

Pokud chcete svoje Mii používat i v ostatních herních režimech, tak je průchod kampaní povinností. V průběhu se totiž zlepšují jeho statistiky. Ze začátku nemůže konkurovat Mariovi a ostatním v délce odpalu, výdrži ani dalších několika kategoriích. Líbí se mi, že vás Adventure mód všechno učí kreativní cestou a neprovede vás jen po klasických hřištích, které jsou součástí ostatních herních módů. Ani by mi nevadilo, kdyby některé z hřišť klasického módu byly pojaty stylem jako v Adventure.

Nintendo určitě hodně spoléhalo na multiplayer. Přeci jen ve hře tohoto typu je to jedna z těch důležitějších součástí. Super Rush můžete hrát ve více lidech lokálně i online. Čtyři hráče na jedné konzoli ale podporuje pouze režim klasického golfu. Speed Golf a Battle Golf lze na jednom Switchi hrát pouze ve dvou. Stejně tak se do hraní online můžete pustit ve dvojici.

Pověst Nintenda ohledně online služeb nikdy nebyla valná a bohužel je to trochu poznat i během hraní Super Rushe. S připojením do hry jsem problémy neměl, ale během hraní se hra zasekávala a postavy se glitchovaly. Je to dost pravděpodobně způsobené vysokým pingem. Multiplayer totiž není nijak regionálně omezen, takže můžete bez problému do hry dostat hráče z Ameriky nebo Japonska. Kvůli vysokému pingu pak dochází k podobným problémům. Není to ale nic, co by vám hraní úplně zruinovalo.

U first party her od Nintenda jsem zvyklý, že i když Switch zrovna nepřetéká výkonem, tak na něm vypadají opravdu dobře. Super Mario Odyssey je parádní i po letech, stejně tak Breath of the Wild nebo poslední Luigi’s Mansion. Mario Golf se ale v tomhle ohledu studiu Camelot úplně nepovedl.

Člověk by přitom řekl, že u něčeho tak jednoduchého jako je golf si budou moci vývojáři dovolit dát grafice větší prostor. Opak je ale pravdou. Super Rush trpí mizerným vyhlazováním hran, které zmiňuji snad u každé hry na Switch. Kromě toho i některé textury vypadají, jako kdyby vznikly o pár konzolových generací dříve. Na většinu takových jsem narazil, když mi zrovna míček zahučel do vody. Vývojáři nejspíš předpokládaly, že se do těchto částí mapy hráči nebudou moc dostávat, a tak textury kolem vody a pod vodní plochou moc kvality nepobraly. Když na něco takového natrefíte, je to jako pěst do oka.

Mario Golf: Super Rush je zábavná hra, ale je na ní docela vidět, že Nintendu pomalu začíná docházet dech a už nestačí jen dělat to samé stále dokola jen s drobnými vylepšeními. U jejich sportovních titulů to platí určitě. Alespoň, že tentokrát bude Nintendo podporovat hru po vydání skrz updaty zdarma a nenaplánovalo si polovičatý season pass jako u Hyrule Warriors.