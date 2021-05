Mario Golf: Super Rush představil herní módy a plejádu hratelných postav

Vydání nového dílu Mariovy golfové série už je na dohled, a tak Nintendo v novém videu přiblížilo, co nás v Super Rush vlastně čeká. O módech už jsme něco málo slyšeli během únorového představení. Klasický režim, do kterého se najednou mohou pustit až čtyři hráči lokálně či online, je samozřejmostí. Kromě toho dojde také na avizovanou kampaň Golf Adventure. Ta bude fungovat hlavně jako tutoriál, ale má být zábavná i pro hráče, kteří se s Mariem vydali na golfové hřiště už v minulosti.

Naučíte se tak různé techniky odpalování a další principy, které z vás udělají toho nejlepšího golfistu. To všechno pak můžete zužitkovat v dalších dvou herních režimech. Speedy Golf je hodně odlehčená verze klasického módu. Hráči nemusí čekat na to, až na ně dojde řada s odpalem. Po švihnutí do míčku se za ním rozběhnete a můžete pálit znovu. Každá z postav má k tomu navíc různé schopnosti, díky kterým můžete získat výhodu nebo uškodit ostatním hráčům. Posledním módem je potom Battle Golf, což je variace na Speedy Golf odehrávající se v jedné velké aréně, ve které najdete spoustu jamek.

Zahrát si budete moci buď za svou vlastní postavu z Golf Adventure nebo máte na výběr z 16 hratelných postav. Většinu z nich jistě budete znát.. Od klasik jako Bowser či Toad se dostalo i na Waria a Waluigiho, se kterými jsme se neviděli už pěknou řádku let. Každá z postav bude mít kromě výše zmiňovaných schopností také rozdílné statistiky.

Ve výše přiloženém traileru můžete vidět ochutnávku různých prostředí, ve kterých si zahrajeme. Kromě klasických trávníků dojde i na šílenější varianty typické pro Mariovy hry. Nechybí ani připomenutí toho, že hra bude podporovat pohybové ovládání. Na odpaliště pak budete moci vykročit už 25. června.