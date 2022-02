Mario Kart 8 Deluxe se rozroste o desítky tratí. První vlna se chystá na březen

I když osmý Mario Kart vyšel na Switch už téměř před 5 lety, stále patří mezi nejpopulárnější a nejprodávanější hry této platformy. Nevypadá to, že bychom v následujících letech měli dostat jeho nástupce, protože Nintendo do Mario Kart 8 Deluxe plánuje přidávat nové tratě až do konce roku 2023. Obsah bude vycházet ve vlnách, přičemž každá z nich zahrnuje 8 tratí. První přírůstek vyjde už 18. března.

Celý Booster Course Pass vás vyjde na 625 Kč. Pokud ale máte předplacené Nintendo Switch Online + Expansion Pack, tak nebude muset platit nic navíc. Stejně jako DLC pro Animal Crossing: New Horizon je i Booster Course Pass součástí dražší verze předplatného.

Celkově tak průběžně do hry přibyde 48 tratí. Nejsou to ale úplné novinky. Podobně jako u Mario Party Superstars i v tomto případě jde o remasterovaný obsah ze starších dílů série. Pokud je pro vás ale Mario Kart 8 Deluxe prvním setkáním s těmito závody, tak vám to vůbec vadit nemusí. Zatím byla oznámena čtveřice tratí - Paris Promenade (Mario Kart Tour), Toad Circuit (Nintendo 3DS), Choco Mountain (Nintendo 64) a Coconut Mall (Wii).