Mario s králíky se vrací. V pokračování Sparks of Hope zachrání celou galaxii

Od vydání Mario + Rabbids: Kingdom Battle, které kombinuje tyto světy se zjednodušenou hratelností X-comu, uplynulo už pár let. Je tedy správný čas na pokračování. Sparks of Hope nemají být jen tak nějakým dalším dílem. Ubisoft slibuje, že to bude oproti Kingdom Battle velký krok kupředu.

Můžete se těšit na zcela nové prostředí, postavy i nepřátele. Tentokrát nezůstaneme jen v Houbovém království. Budeme cestovat po galaxii, která je v ohrožení. To samozřejmě Mario s králíky nemůže nechat jen tak. Podle svého uvážení si můžete poskládat tým z celkem devíti hratelných postav.

Měli bychom se setkat s novými nepřáteli, ale nebudou chybět ani známé tváře. Záporáků se v historii Maria objevilo dost, takže má Ubisoft široké možnosti po čem sáhnout. Stejně tak budete mít široké možnosti i vy během bitev. Mariova parta se naučila celou řadu nových kousků a nebude chybět ani možnost využívat okolního prostředí ve svůj prospěch.

Sparks of Hope jsou exkluzivitou pro Nintendo Switch a vydání se připravuje na příští rok. Přesné datum zatím neznáme.