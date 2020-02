Marku Hamillovi byla nabídnuta role Vesemira v netflixovém Zaklínači

O tom, že by herec Mark Hamill měl ve druhé sezóně netflixového Zaklínače hrát postavu Vesemiru se šušká už delší dobu a dokonce i sám herec se nechal slyšet, že by vůbec nebyl proti. Web WeGotThisCovered, který byl už dříve důvěrným zdrojem informací o Zaklínači, nyní přišel se zprávou, že herci opravdu role nabídnuta byla.

V tuto chvíli jde samozřejmě o pouhou spekulaci a na oficiální potvrzení (nebo vyvrácení) si budeme muset ještě chvíli počkat. Pokud by se ale Hamill opravdu chopil otěží, rozhodně by měli fanoušci o důvod více, proč se těšit na druhou sezónu.

Ta by měla startovat někdy koncem roku 2021.

I still have no idea what this is or what it's about, but I DO know they haven't ever asked me to play Vesemir... yet.#CallMyAgent https://t.co/8gZpuwfsMi