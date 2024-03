Marvel 1943 vypadá parádně. Kapitán Amerika a Black Panther spojí síly příští rok

O projektu Marvelu vznikajícím ve studiu Skydance New Media víme už delší dobu. Až nyní jsme se ale dočkali prvního představovacího traileru. Titul ponese název Marvel 1943: Rise of Hydra a poběží na Unreal Enginu 5.4, který Epic právě představoval na akci State of Unreal. S vydáním se počítá na příští rok, a jelikož je na oznamování novinek stále dost času, tvůrci zatím neprozradili mnoho podrobností.

Jasné ale je, že si prožijeme doposud neodvyprávěný příběh z druhé světové války, kdy se kromě Kapitána Ameriky na scéně objeví také Azzuri, tehdejší Black Panther. I přes to, že jsou jeden druhému proti srsti, budou muset spojit síly proti vzrůstající hrozbě v podobě Hydry, která fanouškům komiksů ani filmů není cizí. Do akce se zapojí také wakandská špionka Nanali a Gabriel Jones z jednotky Howling Commandos.

Součástí týmu ve Skydance je také Amy Hennig, která je mezi hráči oblíbená díky své práci na Uncharted. Alespoň po stránce příběhu by tak mělo jít o kvalitní záležitost. Grafika má pak předvést to nejlepší, co aktuálně hry nabízejí. Trailer se zaměřuje na to, aby předvedl vychytávky nejnovější verze UE 5 v akci, což zahrnuje vylepšený Nanite a volumetrické renderování. Sice docela pochybujeme, že takhle bude Marvel 1943 vypadat i při hraní, ale zázraky se přeci jen občas dějí.

Vedle toho vývojáři využívají také MetaHuman Animator, díky čemuž mohou převést herecké výkony do hry ještě věrněji než dřív. Marvel momentálně ve filmovém průmyslu nezažívá nejlepší časy, tak že by se mu vedle Spider-Mana konečně zadařilo i s něčím dalším v herním světě? Naděje tady určitě je, ale rozhodně je na místě držet očekávání na uzdě a vyhlížet další informace.