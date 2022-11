Marvel a EA mají společně vytvořit 3 hry. Kromě oznámeného Iron Mana se spekuluje o Black Pantherovi

Není to tak dávno, co EA potvrdilo, že v jeho studiu Motive vzniká nová příběhovka s Iron Manem v hlavní roli. Spekulacím ale ani poté není konec. Web Bloomberg přichází s reportem, ve kterém uvádí, že se Marvel s Electronic Arts dohodl na tvorbě třech projektů. Kromě Iron Mana se už před několika měsíci dostávaly na veřejnost informace o sólovce Black Panthera, který se objeví i v novince od Skydance New Media po boku Kapitána Ameriky.

Bližší informace se k nám bohužel ani o jednom z dalších projektů nedostaly. Doufáme ale, že půjde o příběhovky a po neúspěchu Avengers se upustí od multiplayeru. Očekávání v těchto případech držíme pevně na uzdě, protože dobře víme, co je EA za společnost.

Marvel do toho v posledních letech v ohledu her začal pořádně šlapat. Kromě těch od EA se chystá další Spider-Man a Wolverine od Insomniac Games. Již jsme zmínili Black Panthera s Kapitánem Amerikou a ve výrobě má být i mobilní hra s rozšířenou realitou, na které pracují tvůrci Pokémon GO.

Zdroj: Bloomberg, Eurogamer.net