Marvel Champions: Karetní hra - instantní Marvel v jedné krabici | Recenze

Co baví Jednoduchá pravidla

Svižná hra

Kombinace fungujících mechanismů

Základ obsahuje vše potřebné Co vadí Slabší příběhová část

Není zde tolik možností deckbuildingu

Nebudou malá rozšíření 8 /10 Hodnocení

Hned zkraje je třeba ujasnit si dvě věci. Velkou výhodou Marvel Champions je fakt, že k plnohodnotnému hraní vám opravdu postačí základní krabice (to u karetních her rozhodně nebývá zvykem, například u karetního Pána Prstenů – jehož shodou okolností vydává také Blackfire – potřebujete k vytvoření plnohodnotného balíčku krabice 3 a potom se vám doma stejně válí hromady nepoužitých karet...). Tvůrci hry ještě před vydáním oznámili vydávání větších i menších expanzí. Do těch malých (krabičky s hrdiny nebo padouchy) se Blackfire pouštět nebude, velká rozšíření by se v češtině objevit měla.

Spiderman, nebo Iron Man?

Základní box nabízí tři různé scénáře, v každém z nich budete stát proti jinému nepříteli. První, rozehřívací, proti vám postaví Rhina, druhým padouchem je Klaw a konečně nejtěžším padouchem je Ultron. V pravidlech najdete návod sestavení základních balíčků těchto scénářů, každý z nich obsahuje karty nepřítele (padoucha samotného, karty jeho hlavního plánu a jeho karty střetnutí), standardní karty střetnutí, a navíc ještě modulární sadu střetnutí. Sadu střetnutí je přitom možné vybrat jakoukoli, liší se totiž svou obtížností, takže pokud by vám základní scénáře přišly příliš jednoduché, můžete zkusit těžší obtížnost.

Hrdinů je dohromady pět – Spiderman, Iron Man, She Hulk, Black Panther a Captain Marvel. Kromě samotných karet hrdiny si pak do balíčku přimícháte jednak neutrální karty a jednak speciální karty schopností. Ty má každý hrdina doporučené (například pokud hrajete za Spidermana doporučuje se hrát s balíčkem karet Spravedlnost), nicméně toto doporučení můžete ignorovat a zvolit si takové, jaké chcete. Je však třeba dodat, že tato doporučení nejsou od věci, některé schopnosti se totiž pro daného hrdinu vůbec nehodí a hrát s takovou kombinací je pak spíše utrpení. Každopádně je hraní za každého hrdinu trochu jiné - Iron Man je hodně zaměření na kombení efektů z karet, BlackPanther bude ve vašem týmu plnit funkci obránce, She-Hulk je nejvíce univerzální postavou, Captain Marvel se

Samotná hra je přitom velmi jednoduchá. Zamícháte balíčky hrdinů a balíček padoucha a můžete hrát. Každé kolo se skládá z fáze hráčů fáze padoucha. Ve své fázi hrdiny můžete v prvé řadě zahrát karty z ruky – k jejímu zakoupení ale musíte mít v ruce dostatečný počet zdrojů/karet (Každá karta má na sobě hodnotu zdrojů uvedenou, zpravidla platí že 1 karta = 1 zdroj), které následně odhodíte. Díky tomu se vám karty v rukách poměrně rychle protočí. K dispozici máte karty spojenců, vybavení a schopností, přičemž s nimi můžete útočit, bránit (ve fázi útoku padoucha), obnovit si zdraví anebo mařit plán padoucha. Dále se můžete rozhodnout, jestli otočíte kartu svého hrdiny a změníte jeho podobu. Pokud hrajete za superhrdinu, můžete útočit na padoucha, ale ten bude zároveň útočit na vás, pokud hrajete za alter ego, zloduch bude jen plánovat. V Marvel Champions totiž nepřátelé nejen útočí, ale také spřádají plány na ovládnutí světa.

Každý padouch vás bude pochopitelně chtít zabít, ale kromě toho bude také spřádat svůj ďábelský plán

Vy se tak musíte soustředit nejen na zabití padoucha ale také na to, aby nestihl realizovat svůj ďábelský plán – ať už je to útok na základnu S.H.I.E.L.D. u nebo podlé přepadení vašeho hrdiny. Aby toho nebylo málo, čas od času se může objevit nějaký jeho nohsled, který vám do hry přinese další plán, jenž je třeba zmařit (obdoba prozkoumávání lokací z Pána Prstenů). Zajímavým prvkem jsou potom karty závazků a karty nemesis každého hrdiny. Karty závazků se přímo zamíchají do balíčku padoucha, karty nemesis se ve hře mohou objevit později. Karty závazků představují jen krátkodobou nepříjemnost, zato vstup nemesis do hry vám může pěkně zavařit, jedná se totiž obvykle o typické nepřátele daného hrdiny, kteří jsou silnější než klasičtí spojenci a ano, také spřádají plány na zničení světa...

Údaj na krabici sice říká, že je hra určená až pro 4 hráče, my si však myslíme, že je maximální počet, ve kterém vás bude ještě bavit a nebudou v ní prostoje, než přijdete na tah, jsou 3. Za nejlepší počet pak považujeme 2 hráče, v nich Marvel Champions pěkně odsýpá a užijete si také dost spolupráce se svým spoluhráčem. Ba co víc, bez spolupráce si tady moc neškrtnete. některé postavy jsou na interakci s jinými vázány více (např. IronMan), jiné jsou vhodné spíše pro solitérní hraní (Spiderman).

O grafickém zpracování se na internetu vedou diskuze, v nichž se ozývá, že obrázky na kartách jsou nudné. Nám se zpracování líbilo, zároveň však dodáváme, že nejsme žádní velcí znalci marvelovských komiksů. Tím se ostatně dostáváme k další velké výhodě hry – nemusíte být zrovna fanouškem superhrdinů, aby vás hra bavila. Základní krabice (která mimochodem obsahuje insert!) je dostatečně variabilní, aby vás na nějakou dobu zabavila a určitě ji ze skříně vytáhnete i později, ve chvílích, kdy budete mít chuť na nějakou nenáročnou karetku – ať už co se týče doby setupu, nebo náročnosti -, která vás na hodinku zabaví. Neobsahuje sice tolik deckbuildingových možností a ani není tolik příběhová, jako její starší sourozenci, na druhou stranu ale bude bavit také nehráče.

Název: Marvel Champions: Karetní hra

Vydavatel: Blackfire

​Počet hráčů: 1-4

Doporučený věk: 14 let

Hrací doba: 90 minut

Doporučená cena: 1449 Kč