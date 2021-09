Marvel Future Revolution: velkolepý mobilní zážitek | Recenze

Co baví Obrovské množství obsahu

Peckové grafické zpracování

Skvělá hratelnost

Podání hlavní příběhové linky

Customizace Co vadí Občasné technické nedodělky

Vyšší nároky na výkon zařízení 9 /10 Hodnocení

Nestává se úplně často, aby se hra určená pro mobilní zařízení stala očekávaným titulem, do kterého by hráči vkládali velké naděje. Jenže pokud dojde k tomu správnému propojení, situace může být rázem úplně opačná. Takovým případem je akční RPG Marvel Future Revolution, které si konečně můžeme všichni s chutí zahrát. A co víc, zcela zdarma.

Sázka na jistotu

V zábavním průmyslu existuje mnoho lákadel, které fungují tak nějak automaticky. Jedná se o značky, které přitahují už od pohledu. Jednou z takových je magické logo MARVEL. Jakmile se někde ukáže, a to v jakékoli spojitosti, všichni předpokládáme, že půjde o opravdovou pecku. Podobně tedy miliony hráčů po celém světě přistupují k dlouho očekávané mobilní novince, pod kterou se podepsalo vývojářské studio Netmarble. Spolupráce tohoto trpaslíka s gigantím Marvel není prvním pokusem o uhranutí hráčů a už v případě dřívějšího Marvel Future Fight se ukázalo, že tohle zkrátka může skvěle fungovat.



Vizuál hry je vskutku fascinující

Jenže proč se spokojit s jedním úspěchem, když lze vše zopakovat, navíc v mnohem větším měřítku, mnohem agresivněji a ještě více epicky. Marvel Future Revolution představuje free-to-play RPG, navíc první z univerza zasazené do velkého otevřeného světa. Vývojáři posbírali ověřené herní mechanismy, propojili je s věhlasnými hrdiny z oblíbeného světa a zasadili je do prostředí, které jim sluší nejvíce. V tomto ohledu není titul žádným velkým překvapením. Způsob, kterým ale vše učinili, dělá z titulu jednu z nejkomplexnějších free-to-play mobilních her současnosti.

Marvel Future Revolution je vyzrálou a perfektně propracovanou hrou, a to v každém detailu

Stranou tak můžete odhodit veškeré představy o primitivnosti a strohosti her pro chytré telefony, respektive tablety. Marvel Future Revolution je vyzrálou a perfektně propracovanou hrou, a to v každém detailu. O dějovou linku se postaral scénárista Marc Sumarek, který v komiksovém světě rozhodně není žádným zelenáčem. Samotný příběh se točí okolo konvergence jednotlivých světů. Jak si jistě všichni domyslí, jde o klasický souboj mezi probouzejícím se zlem a neúnavným dobrem.



Zejména cut-scény místy vyrazí dech

K příběhu nebudeme prozrazovat více, je totiž jedním z hlavních lákadel celého titulu. Vývojáři totálně zametli s představou zbytečnosti příběhu u mobilních her. Pokud jste se někdy domnívali, že dějová linka u podobných her je důležitá jako příběh v pornu, budete vyvedeni z omylu. Způsob, kterým Netmarble dokáží vyprávět, je totiž naprosto fantastický. Filmová prezentace v kombinaci s výtečným grafickým zpracováním vás posadí na zadek.

Výkonu není nikdy dost

Skvělá vizuální stránka hry, zejména potom v jednotlivých cut-scénách, se také samozřejmě podepisuje na požadavcích. V redakci jsme recenzovali na Samsungu A52 5G, který sice nepatří k technologické špičce, ale průměrným výkonem rozhodně oplývá. Je třeba uznat, že telefon stíhal tak nějak dostatečně, ale propadům snímkování jsme se rozhodně nevyhnuli. Celkem očekávatelné bylo i nepříjemné zahřívání telefonu. S vyloženě slabými telefony se tak do Marvel Future Revolution raději nepouštějte. Dostatečný výkon je v tomto případě rozhodně potřeba. Také Galaxy S20 vše zvládal obstojně, i když s občasnými propady. Ten největší výkon je prostě potřeba.



Milovníci tohoto univerza budou nadšeni

Jak jsme již naznačili, vizuální prezentace hry je na poměry mobilních zařízení opravdu nadprůměrná. Většinu ale jistě zajímá samotná hratelnost. Potěšující zprávou je, že i ta je opravdu velkolepá a velice vydařená. Je pochopitelné, že se titul nemůže srovnávat s běžnou hrou určenou pro konzole či PC, nicméně vzhledem ke zvolené platformě jde o skutečně nadupaný a zábavný zážitek.

Vizuální prezentace hry je na poměry mobilních zařízení opravdu nadprůměrná

Samotný příběh je rozdělen na několik hlavních kapitol, které doplňuje slušné množství vedlejších misí. K dispozici je celkem osm hratelných hrdinů (Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord a Storm), které můžete využívat v rámci hvězdného týmu. Každá z jednotlivých postav má jedinečné schopnosti a svůj specifický soubojový balíček.



Chválíme rovněž vydařený soubojový systém

Ve hře se budete pohybovat v otevřeném světě, plnit jednotlivé úkoly, sbírat zkušenostní body a ty následně uplatňovat v rámci rozsáhlého RPG systému. Samozřejmostí je strom dovedností, upgradování vlastních schopností, nákup nepřeberného množství kostýmů apod. Customizace je jednou z hlavních zbraní. Hra neustále chrlí desítky a desítky nových voleb a drtí tak milovníky žánru do úmoru. Vzhledem k poměrně slušnému množství hratelných postav se tak nabízí opravdu velká variabilita hratelnosti.

Nekonečné orgasmy

Mimo masivní RPG prvky a skvělou příběhovou linku musíme ocenit také povedený soubojový systém. V jednotlivých střetech pochopitelně budete trávit velké množství času a vývojáři si tak dali skutečně záležet. Jak jsme již naznačili, každý z hrdinů disponuje svými specifickými útoky, které si navíc lze postupem času měnit. Souboje jsou opravdu akční a dynamické.



Na tenhle zážitek budete dlouho vzpomínat

K nekonečným orgasmům jistě přispěje i slušné množství unikátních lokací, ve kterých se jednotlivé mise odehrávají. I z tohoto pohledu je titul krásně pestrý a zábavný. Marvel Future Revolution nepřešlapuje na místě a neustále vrhá hráče do nových dobrodružství. Zapomínat určitě nesmíme ani na jednotlivé herní módy, které si vývojáři připravili. Můžete plnit hlavní příběhovou linku a vedlejší mise, stejně tak se ale můžete vydat raidy nebo absolvovat tzv. dimensional duely. Kooperativní hratelnost je ostatně jedním z důležitých prvků hry.

Vzhledem k nesporným kvalitám hry jako celku, jistě nepřekvapí zvolený monetizační mode. Mikrotransakce jsou pochopitelně k dispozici, i když nejsou nikterak agresivní a obejít se lze pohodlně i bez nich. Ale bohužel stále tu jsou a někdy mohou otravovat. Přece jen se jedná o hlavní způsob výdělku pro vývojáře.



K dispozici je celkem osm ikonických hrdinů

Stejně tak mohou obtěžovat občasné technické problémy či menší bugy. Není jich mnoho, ale setkat se nimi lze. Příkladem mohou být situace spojené s promluvou jednotlivých postav. Čas od času totiž pouze otevírají pusu a některé dialogy jako by se poztrácely.

Verdikt Popravdě jsme příjemně překvapeni. Marvel Future Revolution je vskutku výtečná mobilní hra, která udělá radost nejen fanouškům univerza Marvel. Ohromeni jsme nejen skvělým grafickým zpracováním, ale také samotným obsahem či vypiplanou hratelností. K dokonalosti pochopitelně chybí stále mnoho, i tak zde ovšem máme jeden z nejvyzrálejších a nejkvalitnějších free-to-play titulů poslední doby, který v rámci platformy dosahuje na pomyslný vrchol.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy S20 a Huawei P40.