Marvel Rivals je free-to-play týmovka s hrdiny i záporáky. Koncept Overwatche okoření zničitelným prostředím

Tentokrát se oznámení novinky od Marvelu obešlo bez větších prezentací. Rivals jsou multiplayerová akce z pohledu třetí osoby, ve které se proti sobě postaví týmy s šesti hráči na každé straně. Pochází z rukou čínského studia NetEase, který s komiksovým nakladatelstvím již dříve spolupracoval na mobilních hrách. Vedle toho má na kontě i další známé tituly, jako je Diablo Immortal nebo Dead by Daylight Mobile. Tentokrát se ale vydávají na velké platformy. Rivals se chystají na PC a první šťastlivci si je budou moci vyzkoušet během květnového playtestu, do kterého se můžete přihlásit na oficiálních stránkách. Plná verze pak bude fungovat na modelu free-to-play.

Hráči budou mít na výběr z široké plejády hrdinů a záporáků, přičemž každý z nich má unikátní schopnosti, které navíc někteří mohou kombinovat mezi sebou. Jako příklad je jmenovaný Rocket, který může jezdit na zádech Groota. Iron Man a Hulk pak společnými silami zvládnou vyvolat silný gama paprsek. Během testování mají mít hráči k dispozici více než tucet hratelných postav k dispozici. Ve finále se jich ale určitě objeví víc. Můžete se těšit na oblíbence z týmů Avengers, Strážců galaxie, X-Menů a další sólo postavy. Za vypíchnutí stojí Spider-Man, kterému stejně jako v Marvel's Spider-Man i tentokrát propůjčil hlas Yuri Lowenthal.

Vedle týmové hry chtějí Marvel Rivals zaujmout také zničitelným prostředím. Na mapách, mezi které patří třeba Tokyo 2099 nebo dokonce samotný Asgard, budeme moci svým řáděním prostředí výrazně změnit. Po stránce obsahu se samozřejmě počítá s vývojem do budoucna, kdy budou přibývat nové mapy a postavy. A jelikož je to hra zdarma, neobejde se to určitě ani bez hromady skinů či dalších placených doplňků.

Pokud by vám nedávalo smysl, proč hrdinové a záporáci najednou mohou stát na stejné straně barikády, tak si to NetEasy pro jistotu zaobalil do příběhu. Hlavní zápletkou je spor doktora Dooma, který se střetává se svojí budoucí verzí z roku 2099. Kvůli činům jeho nadcházejícího já nastává chaos v celém vesmíru. Proto se do boje pouští hrdinové a záporáci z různých vesmírů, aby se ani jeden z nich nakonec nechopil absolutní moci.

Marvel si informace o Rivals očividně moc nehlídá, protože po internetu už koluje spousta materiálů včetně širší soupisky hrdinů a dojmů testerů. Sice může jít o podvrh, ale tvrzení, že NetEasy v podstatě zkopíroval princip konkurenční akce Overwatch, nám nepřijde zase tak přehnané. Musíme ale uznat, že na trhu pro hru tohoto typu prostor je. Poté, co Blizzard v podstatě kompletně zabil značku Overwatch, se na poli týmových hrdinských akcí určitě místo najde. Neoficiální zdroje také mluví o tom, že se Rivals vedle PC podívají také na konzole. Konkrétní platformy ale zatím nejsou jasné.

