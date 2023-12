Marvel's Blade se ukazuje na stylových konceptech. Vývojář z Arkane nastínil atmosféru lovu upírů

Na The Game Awards se ukázaly desítky her, ale mezi ty nejpříjemnější překvapení rozhodně patří Blade, na kterém pracuje studio Arkane Lyon. I když o něm stále moc nevíme a koluje okolo něj řada nejasností, rozhodně je to něco, co hráči vyhlížejí. Nyní ke všemu nadšení přisypal troškou i výtvarný ředitel Sébastien Mitton, který v příspěvku na X zveřejnil trojici konceptů. Zároveň také láká nadějné vývojáře do studia, které momentálně shání lidi na různé pozice.

Zprvu jsme si nebyli jistí, jestli zrovna Blade je pro toto studio ideální volbou. Při pohledu na obrázky si ale dokážeme udělat mnohem lepší představu. Styl typický pro Dishonored a následně Deathloop je z nich cítit na míle daleko. Teď ještě aby na tom stejně dobře byla i hratelnost. Neměli byste se nechat odradit Redfallem, který patří mezi největší letošní průšvihy. I když u něj také uvidíte jméno Arkane Studios, tak na něm pracoval tým z Austinu v Texasu, zatímco Bladea má na starosti tým z Lyonu.

Zdroj: Game Informer