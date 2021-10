Marvel’s Guardians of the Galaxy ukazují sílu PC verze v novém traileru

Eidos Montreal před pár dny vypustil ven nový trailer, který se soustředí na PC verzi očekávaného dobrodružství Marvel's Guardians of the Galaxy. Ve spolupráci se studiem d3t Ltd nabídne hra celou řadu grafických vychytávek včetně podpory 8K rozlišení, technologie DLSS, ray tracingu v reálném čase a širokého barevného spektra pro věrohodnější barvy.

Marvel’s Guardians of the Galaxy v novém deníčku přibližují design postav

Jako bonus budou mít možnost počítače s kartami RTX streamovat hru ve vysoké kvalitě skrze službu GeForce Now.

Marvel's Guardians of the Galaxy vychází 26. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.