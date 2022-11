Marvel's Midnight Suns: Dali jsme dohromady vše, co potřebujete vědět o taktickém RPG se superhrdiny

Z komiksů Marvelu nevznikají jen příběhové akční adventury. V prosinci nás čeká týmové taktické RPG.

Začátkem prosince se můžete těšit na taktické RPG ze světa komiksových hrdinu – Marvel's Midnight Suns. Tuto hru mají na svědomí vývojáři ze studia Firaxis, kteří již získali bohaté zkušenosti na poli taktických her, a proto jsou naše očekávání velká a s nadějí, že by se mohlo jednat o předvánoční hit. Hra byla oznámena v roce 2021 a datum vydání je stanoveno na 2. prosince letošního roku, a to pro PC, PS5 a Xbox Series X. Verze pro starší generaci konzolí a Switch vyjde o něco později.

V této hře budete spoluvytvářet vlastní prostředí univerza Marvelu v interakci s ostatními hrdiny, které známe z filmů a komiksů. Vedoucí vývoje hry Jake Solomon sám sebe považuje za velkého milovníka světa Marvelu a tuto svoji vášeň pro komiks chtěl přenést i do hry. Jak sám říká, pokud jste fanoušci Marvelu, RPG nebo taktických her, Midnight Suns přináší nový rozměr známých postav, jaký jsme ještě nepoznali. Co si pod těmi slovy představit nejspíš zjistíme až ve hře samotné.

V Midnight Suns se zhostíte role hrdinky či hrdiny jménem Hunter, kterého si sami budeme moci vytvořit. Tento prastarý válečník má být zapomenutým potomkem matky všech démonů Lilith. Tu pro změnu zase oživila nechvalně proslulá společnost Hydra. Aby těch super démonu nebylo málo. Lilith by moc ráda k životu přivedla ještě arci-démona Chthona. A tak mocní Avengers spojí své síly se skupinou zvanou Midnight Suns, aby všemu tomu zlu opět zatli tipec.

Základ zápletky zní poměrně zajímavě, ale trošku mi to zatím zní lehce triviálně. Opět budeme bojovat s největším zlem a zachraňovat svět. Co taky čekat jiného od skupinky superhrdinů, že? Autoři kromě hlavní příběhové linie slibují množství dodatečného obsahu v podobě postupně odhalovaného tajemství, navazování vztahů mezi hrdiny a odhalování tajuplné lokace zvané Abbey. Toto místo, podle dostupných záběru vskutku připomíná jakési opatství a bude sloužit pro váš odpočinek a interakci/socializaci s ostatními hrdiny.

„Jake Solomon prozradil, že si pro potřeby komunikace mezi hrdiny vzali příklad z her jako Persona nebo Fire Emblem.“

V Abbey můžete diskutovat a díky větveným dialogům lépe poznávat jejich charaktery. Zda mohou vzájemné relace dojít až k nějakému románku mezi hrdiny, autoři neprozradili. V útočišti bude Hunter jakýmsi pojítkem mezi tou různorodou čeládkou hrdinů, kteří ne vždy potáhnou za jeden konce. Jake Solomon prozradil, že si pro potřeby komunikace mezi hrdiny vzali příklad z her jako Persona nebo Fire Emblem.

Pomocí široké palety nabídek v dialogu budete mít možnost ovlivnit vývoj charakteru hlavní postavy a přiklonit se tak na její světlou nebo temnější stranu. Něco na způsob morálky známe třeba ze série Mass Effect. „Světlejší“ Hunter se snadněji učí léčivé schopnosti, naopak „tmavší“ stránka charakteru posílí útočné ability. Vztahy mezi hrdiny mají mít údajně velmi výrazný dopad na vývoj celého příběhu.

Firaxis zatím oznámili tyto hrdiny, které ve hře potkáte. The Hunter, Blade, Kapitán Amerika, Kapitán Marvel, Chthon, Dr. Strange, Ghost Rider, Iron Man, Lilith, Magik, Nico Minoru, Wolverine, Scarlet Witch a Spider-Man. Zatím tedy neznáme celou sestavu. Autoři se nechávají mnohá překvapení až na samotnou hru.

Všechny ty vztahové záležitosti a tajemnosti sídla Abbey zní lákavě, ale jádro hry bude v akci. Firaxis tvrdí, že Marvel's Midnight Suns nebudou pouhou imitací taktických her série XCOM, ale stejnou měrou je důraz kladen na prvek RPG. Postupný rozvoj hrdinů bude hrát výraznou roli. Do boje si vybíráte vždy tři hrdiny, kteří jsou vržení na mapu proti padouchům povolaným Lilith. Útok je zde veden pomocí karet. Každý jednotlivec má k dispozici 8 karet, které si vyberete před akcí. Ty si můžete také vylepšovat.

„Namixovat si tak můžete koktejl schopností pro každou situaci.“

Na výběr máme karty útočné, se speciálními schopnostmi a buffovací. Namixovat si tak můžete koktejl schopností pro každou situaci. Víc než o kartách je to ale o taktice a využívání okolního prostředí. Takové veřejné osvětlení shozené na hlavu nebo odpadkový kontejner katapultovaný přímo do tváře dokáže významně změnit vývoj bitvy.

Nasbíráte-li postupným útokem dostatek heroických bodů, otevře se možnost pro super silný útok s drtivým účinkem na nepřátele. „V Marvel's Midnight Suns hrdiny nevychováváte od úplných nicek, tak jak je zvykem ve hrách na hrdiny. Tohle už jsou legendy a musí využít všechny dostupné možnosti, aby zastavili zlo,“ říká Solomon. Z toho usuzujeme, že hrdinové budou mít nejspíš své schopnosti dostupné od samotného začátku. Vylepšovat tak budete jednotlivé karty, úroveň hrdinů a jak už bylo řečeno, jednou s hlavních roli při úspěchu nebo selhání mise budou vztahy mezi hrdiny. Někteří si vás oblíbí, jiní půjdou do boje rozhodně méně natěšeně.

Hrací doba má dosáhnout úctyhodných 60 hodin, které mohou být lehce překonány, protože hra láka k opětovnému hraní díky své variabilitě. Nějaký čas určitě zabere, něž poznáte všechny hrdiny a jejich schopnosti, budete kombinovat karty a sbírat suroviny pro jejich vylepšování. Směr příběhu se bude odvíjet v závislosti na vašich volbách, kterých má být ve hře mnoho, a tak konec příběhu zákonitě nebude jeden. Zda budou ty změny opravdu tak zásadní, aby to hráče zlákalo k opětovnému hraní, se teprve uvidí.

Každopádně si myslím, že se můžeme oprávněně těšit na novou hru ze světa Marvelu. Koncept akčního taktického RPG s důrazem na vztahy mezi hlavní ikonickými komiksovými postavami zní velmi dobře.