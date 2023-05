Marvel's Spider-Man 2 dostane prequelový komiks. Remaster prvního dílu už bude možné koupit samostatně

V rámci Free Comic Book Day, který připadá na 6. května, si Insomniac Games připravili malé překvapení. Stejně jako u prvního Spider-Mana, dostane svůj komiks i pokračování, který pokryje události předcházející příběhu ze hry. V Evropě bude bohužel k dostání pouze digitálně s pozdějším datem vydání skrz aplikaci Marvel Unlimited, ale stejně jako v Americe se k němu i tuzemští čtenáři budou moci dostat zdarma.

Tým Petera Parkera a Milese Moralese opět doplní novinářka MJ, kteří se tentokrát společně střetnou s něčím zcela novým. Doposud se v herním univerzu nesetkali s magií, ale to se v tomto komiksu změní. Jejich nepřítelem je The Hood, zločinec, který porazil démona a díky jeho kápi a botám získal nadpřirozené schopnosti. Poprvé se objevil ve vlastním komiksu The Hood z roku 2002, takže v porovnání se Spider-Manem se jedná o jednu z novějších v Marvel univerzu.

Vedle komiksu ještě jedno příjemné oznámení. Pokud jste si doteď chtěli pořídit vylepšenou verzi Marvel's Spider-Man pro PlayStation 5, museli jste si koupit ultimátní edici Marvel's Spider-Man: Miles Morales. To se ale nyní mění. Remaster bude ještě tento měsíc možné koupit samostatně s cenovkou 50$, tedy nějakých 1 000 Kč. Pokud vlastníte verzi pro PlayStation 4, budete si ji moci vylepšit za 10$, zhruba 200 Kč.

O Marvel's Spider-Man 2 jsme zatím další novinky nedostali, ale snad by menší lákadlo mohlo přijít alespoň ve zmíněném komiksu. Pořádnou porci informací pak očekáváme ve velké prezentaci Sony, kterou má podle spekulací chystat na léto.

Zdroj: PS.Blog