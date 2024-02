Marvel's Spider-Man 2 se v březnu rozroste o New Game+ a várku nových obleků

Už před vydáním nového Spider-Mana vývojáři z Insomniac Games uváděli, že dodatečně do hry přidají New Game+. S tím byste si mohli projít příběhem znovu s již odemčenými doplňky. Původní plány byly takové, že se jeho vydání stihne ještě před koncem roku. To se ale kvůli problémům nepovedlo. Nyní už ale víme, že New Game+ bude součástí updatu, který vyjde 7. března.

Nebude to jediná věc, která s updatem do Spider-Mana 2 přibyde. Vedle toho se můžete těšit také na várku dodatečných obleků. Mezi žádané funkce také patří možnost opakovaného hraní misí či přehazování dne a noci během poletování New Yorkem. Insomniac každopádně kompletní seznam změn a novinek teprve zveřejní s blížícím se datem vydání.

Vedle toho si připravili také malé překvapení na Valentýna pro hráče s předplatným PlayStation Plus Premium. Ti si od 14. února budou moci vyzkoušet Spider-Mana 2 na 2 hodiny zdarma.