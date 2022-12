Marvel's Spider-Man 2 vyjde na podzim. PlayStation připomíná očekávané hry pro rok 2023

Pokud jásáte, že konečně máme další informace o novém Spider-Manovi, nejspíš budete zklamaní. Studio Insomniac Games kromě traileru z minulého roku nepřišlo s ničím dalším ani tentokrát. V článku na PlayStation Blogu ale bylo potvrzeno, že se jejich Marvel's Spider-Man 2 chystá na naše PlayStationy 5 na podzim 2023. Opět také přišlo potvrzení, že půjde o exkluzivitu pro PS5 a příběh bude přímým pokračováním Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Další hry, které dostaly prostor, bychom si měli zahrát mnohem dříve. Forspoken vychází 24. ledna. Hned za ním je pak Hogwarts Legacy, které na PS5 zamíří 10. února. Hráči na PlayStationu 4 si pak budou muset počkat do 4. dubna. Svůj odstavec dostal i remake Resident Evil 4. Ten vychází 24. března. Ještě předtím se ale budeme moci pustit do akce v novém rozšíření pro Destiny 2 s podtitulem Lightfall, které vyjde 28. února. Na úrovni Spider-Mana je tak pouze Final Fantasy XVI, jehož přesné datum zatím neznáme. Mělo by vyjít ve druhém nebo třetím čtvrtletí příštího roku.

Kromě her byla řeč i o hardwaru. Už 26. ledna půjde do obchodů ovladač DualSense Edge, který si budete moci sami upravit podle toho, aby vám co nejlépe padl do ruky. V jeho případě je největším negativem cena, která se pohybuje okolo 6 000 Kč. 22. února pak vychází nová generace virtuální reality PS VR2. Hned s vydáním by mělo být k dispozici několik desítek her včetně first-party titulu Horizon: Call of the Mountain.