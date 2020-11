Marvel's Spider-Man: Miles Morales odhaluje kostým z animovaného filmu

Pokud patříte mezi fanoušky pavoučího muže, rozhodně už máte za sebou výborný animovaný film Into the Spider-Verse. Insomniac mezi fanoušky rozhodně patří, a tak se rozhodl udělat radost hráčům a vytvořil unikátní kostým, který měl Miles ve filmu na sobě. Ba co více, s oblekem se do hry dostane také nevšední styl animace a grafické efekty z filmu jako bonus.

Jediné, co musíte pro kostým udělat je samozřejmě si titul předobjednat.

Kromě malého teaseru se můžete níže podívat i na kompletní odhalení kostýmu i náležicích efektů ve hře.

Titul vychází 12. listopadu letošního roku pro PS4 a PS5.