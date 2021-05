Mass Effect: Legendary Edition – Shepard po pár plastikách | Recenze

Co baví Vynikající příběh

Vylepšené vizuály a zvuky

Desítky až stovky hodin hraní za cenu jedné hry

Možnost vrátit se do Mass Effectu Co vadí Nepříjemné bugy

Remaster se stále nevyrovná grafice nových her

Chybějící čeština 8 /10 Hodnocení

Studio Bioware patří mezi největší RPG legendy, ale v posledních letech se mu moc nedaří. V minulosti se studio proslavilo sériemi Baldur’s Gate, Start Wars: KOTOR, Mass Effect či Dragon Age, zatímco v posledních letech se ztrapnilo titulem Mass Effect: Andromeda a v podstatě už mrtvým Anthem. Řada neúspěchů přiměla EA změnit přístup, a zatímco v minulosti se remasterům vyhýbala, nyní vydává rovnou celou kolekci Mass Effect.

Upozorňujeme, že tohle není klasická recenze celé hry. Budu pouze hodnotit, jak na mě Mass Effect nyní působí, takže jsem v praxi strávil pouze pár hodin v každém díle. Nicméně v článku najdete odkazy na původní recenze této skvostné série, která odolala zubu času. Stále je to velká zábava. Ačkoli v některých ohledech poznáte, že přeci jen má už pár let za sebou.

Na začátku upozorňuji, že recenze se týká PC verze a některé zmíněné neduhy a bugy na konzolích dost možná nenajdete.

Všechny díly na jednom místě

Na začátku se musím přiznat, že remastery hodnotím velmi tvrdě. Hrál jsem totiž Halo: The Master Chief Collection a Halo 2 Anniversary beru za nejlepší remaster, co jsem kdy hrál. Hra byla graficky zcela na úrovni nových her (rok 2014) a přechod mezi díly byl celkově pohodlný. Kvalitě Halo: MCC se vyrovnalo snad jen Gears of War: Ultimate Edition a ostatní remastery pro mě obecně byly spíše zklamáním.

Mass Effect: Legendary Edition má bohužel jedno nepříjemné zklamání připravené hned v hlavním menu. Po spuštění hry musíte rovnou spustit určitý díl Mass Effectu. Tohle by moc nevadilo, ale problém je, že některá nastavení, zejména pak nastavení jazyka, jde změnit pouze v tomto hlavním menu. Po zapnutí hry jazyk nezměníte. Přičemž pokud neovládáte angličtinu, rovnou zbystřete – čeština zde úplně chybí.

Změny se pak liší dle jednotlivých her. Jejich samotné vypsání by zabralo několik stran a celkový rozpis si můžete přečíst na oficiálních stránkách.

První Mass Effect se dočkal největších změn

Přibližme si rychle dobu. První Mass Effect vyšel v roce 2007, což byl pro herní průmysl rozhodně parádní rok! Na Xbox 360 vyšlo Halo 3, na Nintendo Wii zase Super Mario Galaxy a vedle Mass Effectu vznikly také série Bioshock a Assassin’s Creed. Když se nad tím tak člověk zamyslí, pokud hranice retro her začíná na stáří 15 let, Mass Effect toho téměř dosáhl.



První Mass Effect se dočkal nejvýraznějších změn

Po zapnutí je vám jasné, že se hra grafických zlepšení dočkala, každopádně jako celek si na slovo „retro“ dost možná vzpomenete. Grafické změny jsou spíše v osvětlení, ostrosti textur a podpoře lepšího zvuku a rozlišení. Mass Effect vypadá staře, což však příliš nevadí. Hratelnost totiž hru trochu vybrousila.

Nejrušivější na zážitku byly rozhodně bugy. Nejčastější bylo občasné vypadávání zvuku nebo pozdější naskočení zvukové stopy.

První Mass Effect se nyní hraje velmi podobně jako druhý a třetí díl. Míření je upraveno, aby lépe sedělo za vaší postavou a postavy snadno ovládáte pomocí „kola“. Modernizace přesto není kompletní a zejména chození do krytu je těžkopádnější. Mass Effect se navíc vyrovnal třetímu dílu, který je však z roku 2012 a evoluce za těch 9 let je také trochu znát.



Hra se všeobecně zmodernizovala, aby se přiblížila druhému a třetímu dílu

Nejrušivější na zážitku byly rozhodně bugy. Nejčastější bylo občasné vypadávání zvuku nebo pozdější naskočení zvukové stopy. Postava nemluvila okamžitě, jen byly vidět titulky, a zvuk naskočil až po několika vteřinách společně s další zvukovou stopou. Často jsem také zažil to, že blízké přiblížení postav znamenalo, že jedna postava „vyskočila“ na tu druhou.

Mass Effect obsahuje všechna DLC až na Pinnacle Station, které není přítomno kvůli problémům s kódem.

Obecně bugů hlásí hráči relativně hodně, a to jak ty staré z původní hry, tak ty nové. Například server TheGamer hlásí, že hodně hráčů mělo problémy s texturami a animacemi. Osobně bych hodnotil bugy spíše jako znepříjemnění než zkažení herního zážitku, nicméně i tak je jejich přítomnosti škoda. Snad se začnou brzy opravovat, mnoho bugů se zvukem jde údajně vyřešit aktualizací zvukové karty.



Přes všechny změny je cítit, že se jedná o starší hru a chvílemi působí těžkopádně

Mass Effect obsahuje všechna DLC až na Pinnacle Station, které není přítomno kvůli problémům s kódem. Sice jsem ho nehrál, ale jedná se údajně o jedno z kratších, a i bez něj vás Mass Effect zabaví na dlouhé desítky hodin.

Druhý a třetí díl zejména obhájily svou kvalitu

Ačkoli se Mass Effect 2 a 3 dočkaly také specifických změn (například úprava boss fightu nebo vylepšení hledání spojenců), při testování jsme se dostali jen k těm základním. Obě předělávky hlavně mají obecně stejné klady a zápory a dává smysl zhodnotit je dohromady.



Druhý a třetí díl se dočkaly menších změn, ačkoli vizuály se posunuly na vyšší úroveň

Na rozdíl od prvního dílu se hry jen dočkaly primárně lepších textur, ozvučení a osvětlení. Na první pohled je znát, že hry jsou novější než první díl – druhý díl vyšel v roce 2010, třetí v roce 2013. Přechod do krytu je plynulejší, animace postav jsou uvěřitelnější a zejména obličeje jsou mnohem přirozenější.

Našel jsem například problémy se zvukem, týkalo se to však pouze občasného vypadávání a toho, že to postavám zcela nesedělo na pusu.

Bohužel i tyto dva díly se dočkaly nepříjemných bugů. Našel jsem například problémy se zvukem, týkalo se to však pouze občasného vypadávání a toho, že to postavám zcela nesedělo na pusu. Nepříjemný byl bug s rozlišením, kdy se hra zasekla na nižším rozlišení a nešla zvýšit na chtěných 1920x1080 bodů. Tento bug jde naštěstí opravit restartováním hry, ale i tak je to nepříjemná komplikace.



Všechny díly bohužel provází nepříjemné bugy

V případě těchto dílů už máte ve hře přítomna všechna DLC, dohrání všeho vám opět zabere destíky hodin hraní.

Stojí to za to, ale radši vyčkejte

Přes všechny chyby mohu koupi Mass Effect: Legendary Edition doporučit, ale zejména kvůli tomu, že se zkrátka jedná o Mass Effect. Hra exceluje hlavně v příběhu a atmosféře, a to vůbec nezestárlo. I přes chyby jsem se královsky bavil, a po recenzi mám v plánu se k Mass Effectu vrátit a celý ho dohrát. A to potrvá opravdu dlouho a abych byl fér, cena jedné nové hry vám nyní odemkne tři s téměř veškerým obsahem. Nicméně počkat se vyplatí, než vývojáři doladí všechny chyby.

Za zmínku stojí ještě nový foto režim, který vám umožní velmi snadno vytvářet parádní snímky – hodně fotek jsem použil v recenzi. Momentálně máme v přípravě galerii s fotkami nejen od nás, ale také od fanoušků, kteří si s foto režimem pořádně vyhráli.