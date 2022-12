Mass Effect: Legendary Edition je hlavním tahákem prosincových her zdarma v PS Plus Essential

I přes nedávné změny PlayStation Plus stále platí, že všichni předplatitelé dostávají každý měsíc pár her zdarma. Prosincová nadílka rozhodně neurazí. V její čele totiž stojí Mass Effect: Legendary Edition, což je kolekce celé trilogie, kde se všechny díly dočkaly vylepšení. Nejvíc je to ale vidět na prvním Mass Effectu. Můžete si tak připomenout jedno z nejlepších sci-fi RPG předminulé generace konzolí.

Tím ale nekončíme. Další ve výběru je Biomutant, kde se podíváme do pomalu zanikajícího světa jakožto zmutovaný chlupáč. Zkázu našeho domova se pokusíme odvrátit za pomoci rozmanitých schopností, jejichž podobu můžete sami ovlivnit. Hru dostanete ve verzi pro PlayStation 4 i PlayStation 5.

Stejně tak obě verze jsou k dispozici i u Divine Knockout (DKO), což je fantasy multiplayerový bojovka, která má právě 6. prosince svoji premiéru. Nastane tedy podobný scénář jako u Rocket League, kdy hra s vydáním byla rovnou dostupná pro všechny předplatitele. V Divine Knockout se utkáte s ostatními hráči v neustále se měnících arénách. Poté, co jim pořádně dáte za vyučenou, je musíte vyhodit z arény ven. Hra nabídne módy 3v3, 2v2 i 1v1 a podporuje cross-play skrz všechny platformy.