Mass Effect o sobě dává vědět. Pokračování sci-fi ságy od Bioware se probouzí po třech letech od oznámení

Datum 7. listopadu je už několik let spojené s dnem N7, což jsou v podstatě oslavy série Mass Effect. Studio Bioware nevynechalo ani letošní rok a jako dáreček pro fanoušky vypustili krátký teaser k připravovanému pokračování, o kterém toho stále víme velmi málo.

Výkonný producent Mike Gamble přispěl pár odstavci, ve kterých hlavně děkuje komunitě za neustálou podporu. Také alespoň lehce naznačuje, že nový Mass Effect odvypráví osudy některých starých známých postav. „Co se stalo se všemi, které znáte a měli jste ve hrách rádi? Kdo skutečně zemřel? Kdo měl s kým děti? Jak zní dítě rasy Volus? A co všechny galaxie? Všechny konce! Co se to sakra děje s naším asarijským vědcem, který se stal Shadowbrokerem? A co S... to je jedno... chápete. A na tyto otázky samozřejmě existují odpovědi, ale na ty si budete muset počkat.“

Bioware pokračování Mass Effectu poprvé oficiálně odhalilo před třemi lety v průběhu The Game Awards. A jelikož nás letos tato událost ještě čeká, nedivili bychom se, kdyby v jejím průběhu dostalo právě i na pokračování této sci-fi série. To každopádně není jediné, co v Bioware vzniká. Další tým pracuje na Dragon Age Dreadwolf, jehož vývoj podle všeho neprobíhá zrovna plynule. Stejně jako v případě Mass Effectu si na jeho vydání ještě nějaký pátek počkáme.

Zdroj: EA