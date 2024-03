Mass Effect poprvé zamíří mezi deskovky. Se známými postavami prozkoumáme planetu Hagalaz

Je až s podivem, že se tak oblíbená a úspěšná značka jako Mass Effect nedočkala žádné deskoherní adaptace (vzdáleně by ji měl připomínat příběhový ISS Vanguard, jenž do českých obchodů dorazí na konci března 2024). Tedy až doposud. Modiphius, který má na svém kontě mimo jiné také adaptaci Skyrimu nebo Falloutu, totiž oznámil kooperativní hru pro 1-4 hráče jménem Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz.

Píše se rok 2186 a galaxie musí čelit invazi Reaperů. Velitel Shepard se společně se svou posádkou vydává do vzdáleného světa Hagalaz, kde havaroval křižník teroristické organizace Cerberus. Ve snaze získat informace nebo zbraně, jež by pomohly v boji proti Reaperům, se posádka Normandy vydává na palubu havarovaného vraku. Brzy však zjistí, že jeho původní uživatelé nejsou tím největším nebezpečím, jaké v lodi může najít... Navíc se blíží bouře, takže kromě zlověstných tajemství, jež vrak ukrývá, budeme bojovat také s časem

Hrát budete za známé na postavy z herní trilogie. Jmenovitě se můžete těšit na velitele Sheparda (nebo velitelku Shepardovou), Liaru, Wrexe, Garruse a Tali. Svou postavu si v průběhu hraní budete moci vylepšovat a odemykat její další schopnosti. Samozřejmostí jsou figurky hlavních hrdinů o velikosti 32 mm.

Kromě nostalgie po videoherní sérii je však největším lákadlem rozvětvená výpravná kampaň, kterou si budete moci zahrát vícekrát, protože umožňuje více průchodů. Příběh se pak bude vyvíjet v závislosti na vašich rozhodnutích. Jedna partie by vám měla zabrat 45-60 minut.

Mass Effect: The Board Game – Priority: Hagalaz by měl vyjít ještě v letošním roce. Dá se tedy očekávat, že v následujících týdnech a měsících se dočkáme více informací.