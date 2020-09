Mass Effect Trilogy se opět připomíná, tentokrát uniká skrze Herní Svět

Drby o remasterované verzi Mass Effect jsme již párkrát mohli zaslechnout. Dnes by se dalo říct, že je konečně všem spekulacím konec, alespoň z větší části. Tuzemský prodejce her totiž pravděpodobně nedopatřením do své nabídky předčasně vyvěsil Mass Effect: Trilogy Remastered, a to pro PS4, Xbox One a Switch.

Gonna guess the Mass Effect Remastered reveal is soon at this point. https://t.co/YCXp1Ba0lY https://t.co/aeTaydC7pc pic.twitter.com/ZGJw6cMS9C — Jawmuncher (@Jawmuncher) September 21, 2020

Jak už tomu tak bývá, krátce po zveřejnění byly hry z e-shopu opět staženy. Ale opět již tradičně i teď je stihl jistý podnikavec včas vyfotit a postnout na Twitter.

Myslím si, že je zbytečné nadále spekulovat. Remaster Mass Effectu zkrátka bude. A dle Herního světa bude brzy, konkrétně 15. října letošního roku. Dle eshopu za něj zaplatíme 1459 Kč. Na Switch hra bude dokonce stát pouhých 1169 Kč. Počkejme si ale na oficiální potvrzení.