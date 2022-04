Matcho je kombinací střílečky a žánru spoj 3. Český FiolaSoft konečně představuje svoji novinku

Už několik let autoři plošinovky Blackhole mluví o své další hře, ale světu ji představili až nyní. Bude unikátní spojení žánrů fungovat?

Neobvyklých spojení žánrů, které spolu na první pohled nejdou dohromady, jsme v herní historii viděli už celou řadu. Mezi výčet takových her se zařadí i novinka Macho od českého studia FiolaSoft. Jak tvůrci sami uvádějí, je to vůbec první frenetická střílečka ve stylu Dooma v kombinaci s mechanikami spoj 3, které můžete znát třeba z mobilního Candy Crash. Zdánlivě nekompatibilní žánry na pohled ale fungují velmi dobře. O tom se sami můžete přesvědčit v prvním traileru.

Stejně jako Blackhole bude mít i Macho hlavní kampaň zaměřenou na příběh. V ní si zahrajeme za Maxe, který se snaží najít léčbu na svoji záhadnou nemoc týkající se nebezpečných výbojů energie. Současně ale na jeho domovskou planetu útočí mimozemští brouci. Souvisejí snad spolu obě věci?

Max už celých 8 let strávil v podzemních laboratořích organizace Triagon, a když už to vypadá, že se na povrch snad už nikdy nepodívá, celá situace se změní s unesením vedoucího Triagonu. K dalším záhadám se přidává fakt, že energetická stopa mimozemských potvůrek je stejná jako ta Maxova, což mu dovoluje proti nim využít svých unikátních schopností. S hledáním léčby je tedy nakonec v jeho rukách i záchrana celé planety.

Kromě kampaně bude mít hra i nekonečný mód, který otestuje vaše schopnosti a bude fungovat samostatně, takže do něj můžete naskočit hned. Kromě spojování brouků zahrnuje i plnění úkolů, vylepšování schopností a soupeření v online žebříčcích. Pokud si chcete u hraní jen oddechnout, tak přesně proto tady bude zenový mód, ve kterém vám nic nehrozí a brouky můžete bez starostí likvidovat za doprovodu originálního hudby od Vojtěcha Šimana a Jana Ševčíka.

Kromě online žebříčku tvůrci pro Matcho také plánují plnohodnotný multiplayer, který do hry přibyde v budoucnu. Ten má zahrnovat klasické módy jako Deathmatch. Svoje spojovací schopnosti tak budete moc poměřit až s dalšími čtyřmi hráči. A nebo můžete zakopat válečnou sekeru a proti broukům spolupracovat. Abyste si se svým kamarádem mohli zahrát, tak si hru nebudete muset kupovat dvakrát. Podobně jako třeba It Takes Two nabídne i Matcho friends pass. To znamená, že stačí aby hru vlastnil jeden hráč a další se k němu může připojit bez dalšího placení.

I když v traileru zatím můžete slyšet jen angličtinu, tak Matcho vyjde v kompletní české lokalizaci včetně dabingu. Vývojáři prý jen potřebují ještě trochu času na to, aby nám předvedli Matcho v češtině. Přesné datum, kdy si ho budeme moci zahrát, zatím neznáme, ale vydání je plánované ještě na letošní rok. Kromě PC pak bude k dispozici i na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Pro FiolaSoft je Matcho něco úplně nového nejen po stránce žánru, ale také skrz technologie. Hra běží na Unreal Enginu 4 a nutno uznat, že v pohybu vypadá velmi dobře. Komiksová stylizace sice může naznačovat, že Matcho bude záležitostí pro mladší hráče, ale má to být zkrátka hra pro různé věkové kategorie. Dle toho, co tvůrci uvádějí na svých oficiálních stránkách, se použitá stylizace k Matcho zkrátka hodí.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10, Windows 11

Procesor: Intel Core i5 8th Gen, AMD Ryzen

Grafická karta: Nvidia GTX 1060Ti a vyšší

RAM: 8 GB

Úložiště: 30 GB

Jde sice o úplně jinou hru, ale FiolaSoft nechtěl jen tak opustit svět, který vytvořili pro Blackhole. Matcho se tedy odehrává ve stejném univerzu, zhruba 40 let před událostí zmíněné plošinovky. Narazíte tedy na pár známých postav, ale jinak příběh Matcho stojí samostatně.